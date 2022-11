Amazon szykuje największe zwolnienia w historii. Pracę ma stracić ok. 10 tys. osób

W pandemii rośli jak na drożdżach, teraz stoją przed perspektywą masowych zwolnień. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o planach zwolnienia 11 tys. pracowników (13 proc. załogi) przez koncern Meta, właściciela m.in. Facebooka i Instagrama. W okresie pandemii koncern wpadł w „szał zatrudniania”. W latach 2020-21 przyjęto do pracy łącznie 27 tys. osób, a w tym roku do załogi dołączyło kolejnych 15 tys. nowych pracowników. Potem zaczęła się jednak jazda w dół. Akcje Meta spadły w tym roku o ponad 70 proc. Firma zwróciła uwagę na pogarszające się trendy makroekonomiczne, ale inwestorów wystraszyły również wydatki i zagrożenia dla podstawowej działalności firmy w mediach społecznościowych.

Rekordowe zyski podczas pandemii notował i w ciągu dwóch lat podwoił liczbę pracowników również Amazon. Jak poinformował w poniedziałek New York Times, gigant handlu elektronicznego chce zwolnić ok. 10 tys. osób.

Amazon zamierza zmniejszyć zatrudnienie głównie w działach handlu detalicznego, zasobów ludzkich, ale też w gronie osób zajmujących się urządzeniami firmy, takimi jak m.in. asystent głosowy Alexa.

Amazon – największe zwolnienia od 30 lat

Jak przypomina Business Insider, Amazon wstrzymał niedawno zatrudnianie pracowników korporacyjnych, tłumacząc to „niezwykłym otoczeniem makroekonomicznym". W ostatnim kwartale wzrost przychodów Amazona spowolnił do nieco ponad 7 proc., co było najsłabszym wynikiem od 20 lat, m.in. z powodu nietrafionych inwestycji, inflacji i silnego dolara.

Jeśli doniesienie mediów potwierdzą się i pracę straci ok. 10 tys. osób, będzie to oznaczać zwolnienie 3 proc. korporacyjnej siły roboczej Amazona. Byłyby to największe w historii cięcia etatów w blisko 30-letniej historii firmy. Zwolnienia mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Na początku listopada głośno było o zwolnieniach jakich dokonał Elon Musk tuż po zakupie Twittera – miliarder zdecydował o pozbawieniu pracy mniej więcej połowy dotychczasowej załogi (ok. 7500 pracowników).

Czytaj też:

Kolejny gigant planuje cięcia. Disney będzie zwalniaćCzytaj też:

W półtora roku Amazon stracił bilion dolarów. Pogrom na giełdzie