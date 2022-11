Wraca temat Zamku w Stobnicy. Postępowanie karne zostanie wznowione

Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił decyzję sądu w Obornikach o umorzeniu postępowania karnego wobec trzech mężczyzn oskarżonych w sprawie budowy tak zwanego zamku w Stobnicy. Decyzja sądu w Poznaniu jest prawomocna.

Zamek w Stobnicy. Legalny, czy nielegalny?

Od miesięcy trwa spór o to, czy budowa tak zwanego zamku w Stobnicy, czyli jednej z najgłośniejszych inwestycji w Polsce, jest legalna. Inwestycja spółki D.J.T. powstaje na obszarze Natura 2000. Jest to gigantyczny budynek o przeznaczeniu hotelowo-konferencyjnym, który stylizowany jest na średniowieczny zamek. Budynek będzie miał 14 pięter, a wieńczyć go będzie wieża wysokości kilkudziesięciu metrów. W celu realizacji projektu inwestor zlecił stworzenie sztucznej wyspy.

Spór o zamek rozpoczął się już podczas budowy w 2018 roku. To wtedy, po informacjach medialnych kontrolę inwestycji zlecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska ówczesny minister środowiska. Sprawą zainteresowała się także prokuratura, gdyż sprawa od początku wydawała się podejrzana.

Akt oskarżenia wobec trzech właścicieli spółki D.J.T., a także urzędnikom, którym zarzucano m.in. poświadczenie nieprawdy, trafił do sądu pod koniec 2020 roku. Po sześciu miesiącach Sąd Rejonowy w Obornikach, który orzekał w sprawie, zdecydował o umorzeniu postępowania karnego wobec inwestorów.. Prokuratura, która wnioskowała o ukaranie, złożyła zażalenie na decyzję do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Proces ruszy na nowo

W ten sposób znajdujemy się znów w teraźniejszości. To właśnie wspomniany Sąd Okręgowy w Poznaniu poinformował 17 listopada, że uchylenie oskarżenia wobec Pawła N., Dymitra N. oraz Waldemara S. zostaje uchylone.

Czytaj też:

Pamiętacie kontrowersyjny zamek na jeziorze? Mimo kontroli CBA i protestów budowa trwaCzytaj też:

Zamek w Stobnicy może kosztować nawet 400 mln zł. „Koszt nie miał znaczenia”