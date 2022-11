Biznesy piłkarzy. Restauracje, ekologiczne domy, ubrania

Dochody polskich piłkarzy pochodzą nie tylko z kontraktów sportowych i premii za wygrane mecze. Wielu zawodników ma też kontrakty reklamowe – Grzegorz Krychowiak zachęcał do inwestowania z firmą XTB, reklamował też buty Kazar, a Kamil Glik reklamował m.in. antyperspiranty i pokrycia dachowe. Najwięcej reklam ma na koncie Robert Lewandowski.

Trudno policzyć biznesy kapitana reprezentacji

Część zawodników polskiej reprezentacji realizuje się także na polu biznesowym. Prym wiedzie tu Robert Lewandowski. Wraz z żoną Anną posiada agencję marketingową Stor9, której klientami są takie marki jak: HBO, BMW, Sephora, Empik czy Martini. – Dynamiczny i ciągle zmieniający się świat komunikacji wymaga elastycznego podejścia. To dlatego w Stor9 łączymy ze sobą obszary kreacji, produkcji, influencer marketingu i talent managementu. Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych – czytamy na stronie agencji.

Jesienią zeszłego roku najlepszy polski piłkarz otworzył własną restaurację Nine’s, gdzie nad menu czuwa Tadeusz Muller, syn Magdy Gessler. – Tworzymy to miejsce dla Was, z pasją oraz duszą. Wszystko w wierze zasady Fair Play. Pragniemy Was zaprosić do wspólnego tworzenia wyjątkowego miejsca pełnego zdrowych emocji – nie tylko tych na murawie, ale także tych na talerzu – tak reklamuje się restauracja na swojej stronie internetowej.

Lokal zlokalizowany jest na warszawskiej Woli w XIX-wiecznym budynku warzelni, który jest największym zachowanym budynkiem browarów Haberbusch i Schiele.

W zeszłym roku Lewandowski zainwestował również w spółkę Bio-lider od preparatów dla rolnictwa, zaś rok wcześniej w aplikację Less do sprzedawania używanych ubrań. Wszedł także na rynek odnawialnych źródeł energii, kupując udziały w firmie Hymon od instalacji fotowoltaicznych. Wszedł też w biznes z jednym z podwykonawców warszawskiego wieżowca Warsaw Spire. Założona przez nich spółka ma się głównie zajmować projektami i inwestycjami deweloperskimi.

Poza wspomnianą agencją marketingową Lewandowski prowadzi wraz z żoną spółkę Levann, która zajmuje się sprzedażą zdrowych produktów spożywczych, a jednocześnie konsoliduje istniejące już marki własne Lewandowskich (Foods by Ann, RL9, RL9 Junior).

Majątek państwa Lewandowskich szacowany jest na 625 milionów złotych.

Ubrania, żywność ekologiczna i leczenie w klinice Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak znany jest ze swego nienagannego stylu, nie dziwi więc, że modą zainteresował się zawodowo. Kilka lat temu otworzył markę odzieżową Balamonte, która oferuje szyte na miarę garnitury. Marka ma dwa sklepy stacjonarne – w Warszawie i Poznaniu.

– Moda zawsze była moją pasją i to jest najfajniejsze, kiedy pasja przemienia się w pracę. Zawsze byłem po drugiej stronie jako klient. Teraz mogę pracować nad własnym pomysłem, rozwijać swoją własną markę odzieżową. To bardzo ciężka praca, ale i olbrzymia satysfakcja. Prawdę mówiąc też trochę stresu. Jestem bardzo ciekawy, jak naszym klientom spodoba się kolekcja wiosenna, którą stworzyłem – powiedział Krychowiak w rozmowie z portalem finansowysilacz.pl.

W 2021 r. marka chwaliła się sprzedażą ubrań, butów i akcesoriów za ponad 1,2 mln złotych.

Krychowiak włożył też pieniądze w żywność ekologiczną. W grudniu 2021 roku znaczny pakiet akcji w spółce Bio Planet objęła firma GK4 Food Sp. z o.o. kontrolowana pośrednio właśnie przez Grzegorza Krychowiaka. Bio Planet działa w sektorze konfekcjonowania i dystrybucji certyfikowanej żywności ekologicznej. Oferta spółki obejmuje około 7.000 produktów, które dostarcza zarówno pod marką własną Bio Planet.

Aktywności biznesowych, w które zaangażowany jest Grzegorz Krychowiak, jest więcej: pod koniec stycznia tego roku w Dąbrowie nieopodal Poznania zaczęła przyjmować pacjentów prywatna klinika medyczna, której jednym z założycieli jest piłkarz.

W część przedsięwzięć zaangażowani są bracia Grzegorza – Krzysztof i Tomasz.

W wywiadach Krychowiak tłumaczy, że jego aktywność biznesowa wynika z przezorności i racjonalnego myślenia.

– Kariera piłkarza nie trwa wiecznie. Muszę mieć zabezpieczenie na przyszłość i z tego względu zainwestowałem m.in. w nieruchomości w Polsce i za granicą. Ale inwestowanie to także podejmowanie wyzwań i pasja – powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

