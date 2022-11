Mieli wyłudzić z tarcz antykryzysowych nawet 7,5 mln zł. Zatrzymano pięć osób

Jak informuje zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), delegatura w Gdańsku – wraz z Komendą Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – prowadzi śledztwo dotyczące uzyskania dofinansowania na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, złożonych w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcze antykryzysowe). Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Jak wyłudzano pieniądze „na tarczę"?

– W toku przeprowadzonych działań ustalono, że grupa przestępcza nabyła 30 różnych podmiotów i za ich pośrednictwem dokonała szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem środków pieniężnych w ramach wsparcia uruchomionego dla przedsiębiorców – czytamy w komunikacie CBA.

W dalszej części komunikatu poinformowano, że osoby zaangażowane w proceder „za pomocą podmiotów gospodarczych, doprowadziły szereg urzędów pracy, zlokalizowanych na terenie całego kraju, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa". – Podmioty te nie spełniały warunków do uzyskania pomocy, a wskazane we wnioskach o dofinasowanie dane dotyczące uzyskiwanych przychodów, zatrudnionych osób, a nawet miejsc prowadzonej dzielności były fikcyjne – informuje CBA.

Wyłudzenia mogły sięgać nawet 7,5 mln zł

W ostatnich dniach w związku z tą sprawa CBA i policja zatrzymały pięć osób, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze. Przedstawione obecnie zarzuty dotyczą wyłudzenia prawie 2 mln zł, jednak ustalenia śledztwa wskazują, że wyłudzenia mogły sięgnąć nawet 7,5 mln zł. Dodatkowo – jak podaje CBA – na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, sprawcy usiłowali wyłudzić z urzędów pracy kolejne świadczenia w kwocie ponad 1,3 mln zł.

– Czynności przeprowadzono na terenie Warszawy oraz Gminy Serock. Jednocześnie przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedzibę podmiotu, w którym znajdowała się dokumentacja z działalności firm służących do popełnianych przestępstw – informuje CBA.

Wobec głównego organizatora procederu, na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec zatrzymanych zastosowano także środki wolnościowe w postaci dozoru policji.

