Müller o tarczy antyinflacyjnej: Bruksela groziła nam postępowaniami przed TSUE

Tarcze antyinflacyjne nie zostaną przedłużone. Wynika to z wątpliwości, które wobec rozwiązań wprowadzonych przez rząd ma Komisja Europejska. Chodzi przede wszystkim o obniżanie podatku VAT, który jest odgórny dla wszystkich państw członkowskich Unii.

Tarcze antyinflacyjne. Bruksela groziła

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na antenie Polsat News, że rząd nie przedłuży tarcz antyinflacyjnych w obecnej formie, ale są planowane inne rozwiązania. Przyznał, że rząd pracuje np nad rozwiązaniem wprowadzającym maksymalne taryfy na gaz. Ma być to mechanizm podobny do tego, który wszedł już w życie na rynku energii elektrycznej.

– Bruksela groziła nam postępowaniami przed TSUE już wcześniej. Ale my się nie wycofujemy z tarcz antyinflacyjnych, zwolnienie z VAT-u zastępujemy innymi mechanizmami cenowymi. Chodzi m.in. o taryfy. W przyszłym tygodniu w rządzie będzie tego typu rozwiązanie także, jeśli chodzi o gaz – powiedział rzecznik rządu. – O przedłużeniu tarczy decydowaliśmy zawsze co kwartał. Nie mogę dziś niczego zagwarantować, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja na rynkach międzynarodowych. Nie wiemy co przyjdzie do głowy Putinowi – dodał Piotr Müller.

Tarcze antykryzysowe kosztowały 30 miliardów złotych

Polska miała otrzymać oficjalne pismo od Komisji Europejskiej, w sprawie tarczy antykryzysowej. Chodzi to przede wszystkim o redukcję stawek podatku VAT na paliwa, czy nawozy. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, wątpliwości Brukseli byłyby rządowi Mateusza Morawieckiego na rękę, bo dzięki nim mógłby znieść tarczę antykryzysową, nie ponosząc kosztów politycznych, bo całą winą można by wtedy zrzucić na Komisję Europejską. Koszt tarczy antykryzysowej w tym roku to ponad 30 mld złotych.

