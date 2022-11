Nadchodzi sezon narciarski. Sprawdzamy ceny skipassów na popularnych stokach

Rok temu o tej porze narciarze zastanawiali się, czy będzie im dane poszusować, czy też z powodu zakażeń koronawirusem rząd znów zadecyduje o zamknięciu wyciągów narciarskich i zamrożeniu turystyki. W tym roku podobnych dylematów nie ma, za to miłośników sportów zimowych martwi myśl o tym, ile będzie kosztować tygodniowy pobyt w górach.

Bo że będzie drożej, to oczywiste. Gdy ferie zimowe kończyły ostatnie województwa, rozpoczęła się wojna w Ukrainie, po której wystrzeliły ceny paliw i energii, a polska waluta na wiele miesięcy zaczęła się osłabiać do euro. W ciągu ostatniego roku inflacja poszybowała o 20 proc. i mniej więcej o tyle trzeba podnieść budżet planowanego na ten rok wyjazdu zimowego.

Droższe skipassy

Tatry Super Ski skupia ośrodki narciarskie Podhala, Spisza, Gorców i Pienin – w sumie zrzesza 18 największych stacji. Tegoroczny cennik jest o ok. 20 proc. droższy od zeszłorocznego.

Jeśli ktoś chce poszusować w Bania Ski & Fun w Białce Tatrzańskiej, Długiej Polanie w Nowym Targu, Harendzie albo Polanie Szymoszkowej w Zakopanem czy innych ośrodkach zrzeszonych w Tatry Super Ski w najbliższych dniach (ale nie później niż do 24 grudnia, bo wtedy kończy się niski sezon), to za cztery godziny zjeżdżania zapłaci 100 zł (po godzinie 16 cena spada do 95 zł). Dzieci zapłacą 90 ł i 85 zł po godzinie 16. Bardziej opłaca się kupić karnet całodniowy, który kosztuje 125 zł (115 zł – dzieci). Wydłużenie go o każdy kolejny dzień powoduje naliczenie zniżek: za dwudniowy karnet zapłacimy 230 zł, za trzydniowy 330 zł,korzystanie z wyciągów obsługiwany przez Tatry Super Ski to wydatek 680 zł (czyli po 97 zł dziennie).

A co po 24 grudnia? Korzystający z wyciągów zrzeszonych w Tatra Super Ski wskakują w „Top sezon”, który trwać będzie od 25 grudnia do 8 stycznia. Łapcie się za portfele: za karnet dzienny trzeba będzie zapłacić 165 zł (155 zł w przypadku dzieci). Dwudniowy kosztować będzie 315 zł, a trzydniowy – 455 zł. Zjeżdżanie przez 7 dni kosztować będzie 940 zł (po 134 zł dziennie).

Rosną koszty biznesu

Po 9 stycznia („wysoki sezon”) ceny spadną tylko nieznacznie. Cena jednodniowego karnetu wynosić będzie 155 zł (za dzieci trzeba będzie zapłacić 145 zł). 295 zł kosztować będzie karnet dwudniowy, 425 zł – trzydniowy. Tygodniowe korzystanie z infrastruktury będzie się wiązało z wydatkiem 870 zł (po 124 zł dziennie). Wysoki sezon na tatrzańskich stokach zakończy się 12 marca 2023 roku.

Adam Marduła z Tatry Super Ski wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że wyższe ceny są spowodowane m.in. wzrostem cen paliw oraz prądu. Poza tym zaznaczył, że stacje narciarskie nie będą dzięki nim generować wielkich zysków, ponieważ wzrost cen skipassów nie jest proporcjonalny z kosztami, które muszą ponosić.



– Wzrastają też koszty dzierżaw gruntów pod trasy narciarskie, także koszty utrzymania tego biznesu ciągle rosną. Nadchodzący sezon, chociaż zapowiada się ciężko, trzeba będzie przetrwać, nawet kosztem minimalizacji marży. Chcemy dać miłośnikom białego szaleństwa możliwość uprawiania zimowego sportu i przebywania na świeżym powietrzu w górskim otoczeniu – dodał.

W Szczyrku podwyżki niższe niż o wskaźnik inflacji

Nieco później, bo w połowie grudnia, wystartuje sezon narciarski w Szczyrk Mountain Resort. Obowiązywać będą dwa sezony:

·niski w terminach: do 24.12. i od 19.03

·sezon wysoki w terminie: 25.12 – 18.03

Właściciele ośrodka szacują, że w najbliższym sezonie koszty utrzymania ośrodka będą o mniej więcej 20 proc. wyższe niż w poprzednim, ale podwyżka cen skipassów będzie niższa

– Planujemy podniesienie cen skipassów sprzedawanych w kasach o blisko 13 proc., a tych sprzedawanych online – o mniej więcej 8 proc. Wzrost cen biletów jest nieunikniony, ale jest niższy niż obecny poziom inflacji, ponieważ chcemy umożliwić jak największej liczbie narciarzy i snowboardzistów korzystanie z naszych usług, zachowując przy tym najwyższy poziom przygotowania tras – zapowiadał cytowany przez bielską „Gazetę Wyborczą” Michał Słowioczek, dyrektor marketingu i sprzedaży oraz rzecznik prasowy ośrodka.

Narciarze i snowboardziści powinni zaopatrzyć się w karnety przed przyjazdem do Szczyrku, bo kupowane w kasach będą droższe niż zakupione online. Jednodniowy skipass kupiony w kasie w niskim sezonie będzie kosztował 139 zł, dla juniora/seniora (młodzieży między 12 a 18 rokiem życia oraz osób po 60. roku życia) – 112 zł, a dla dziecka – 98 zł. Ceny dłuższych karnetów prezentujemy powyżej.

W wysokim sezonie za jednodniowy karnet trzeba będzie zapłacić 174 zł.

Cena w kasie będzie stała, co innego – ceny w sklepie online. Ceny będą rosły wraz ze wzrostem liczby wyprzedanych skipassów na dany dzień. To oznacza, że karnet będzie się opłacało kupić jak najwcześniej. Cena maksymalna skipassów kupowanych online zawsze będzie jednak niższa od ceny obowiązującej w kasach ośrodka.

O prawie 20 proc. w stosunku do zeszłego roku podniósł ceny właściciel ośrodka COS na Skrzycznem w Szczyrku oraz w ośrodku Beskid Sport Arena w Szczyrku.

Wiślański Skipass, który zrzesza 14 ośrodków w Wiśle, Istebnej i Ustroniu, kosztować będzie 145 zł za jeden dzień dla osoby dorosłej. Aktualnie można też skorzystać z promocji na „czarny piątek” i kupić karnety nieco taniej.

Na Dolnym Śląsku taniej niż w Szczyrku i Zakopanem

A jak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku? W Zieleniec Sport Arena sezon niski trwa do 22 grudnia oraz od 13 marca 2023 roku. W tym czasie pierwszego dnia narciarze mogą wykupić 7-godzinny karnet za 100 zł (85 zł dla dzieci), a jeśli planują dłuższy pobyt, mogą od razu kupić karnet dwudniowy za 200 zł, trzydniowy za 280 zł, a sześciodniowy kosztować będzie 480 zł (karnetów siedmiodniowych nie przewidziano).

W wysokim sezonie, który rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 12 marca, za dwudniowy skipass trzeba będzie zapłacić 280 zł, a trzydniowy – 395 zł. Karnety 3 i 6-cio dniowe dostępne są w dwóch opcjach – dowolnych dni oraz tych następujących po sobie. Zieleniec Sport rena zachęca do kupowania karnetów online, bo łączą się z nimi karnety.

Również w Czarna Góra Resort nieco zaoszczędzą osoby kupujący skipassy online. Za siedmiogodzinny karnet w sezonie niskim dorośli zapłacą 95 zł, a za karnet dwudniowy – 209 zł. Karnet 6-dniowy to wydatek 536 zł, ale można też kupić nieco droższy karnet, który umożliwia zjeżdżanie w sześciu dowolnych dniach w niskim sezonie.

