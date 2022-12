Dodatek energetyczny. Od 1 grudnia można wnioskować o wypłatę

Miliard złotych będą kosztowały dopłaty dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania. W czwartek 1 grudnia rusza przyjmowanie wniosków o to wsparcie, które określane jest mianem dodatku energetycznego.

Co to jest dodatek energetyczny?

Dodatek elektryczny jest jednorazowe świadczenie, które przysługuje gospodarstwom domowym, w których podstawowym źródłem ogrzewania domu jest energia elektryczna. Warunkiem złożenia wniosku o pieniądze jest uprzednie wykazanie tego źródła w formularzu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin składania oświadczeń upłynął w czerwcu, ale zapominalscy bez konsekwencji mogli zrobić to do końca wakacji.

Ile wyniesie dodatek energetyczny?

Wysokość dodatku uzależniona jest od ilości zużytego prądu. Ustawa przewiduje dwa progi.

Gospodarstwa, które zużyją do 5 MWh, otrzymają 1000 zł dofinansowania. Jeśli zużycie prądu przekroczyło 5 MWh, dofinansowanie wyniesie 1500 zł, ale konieczne będzie także dołączenie do wniosku rozliczenia rocznego.

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Jak już wspomniano, warunkiem przyznania dodatku energetycznego jest wykazanie przez wnioskodawcę w formularzu do CEEB, że głównym źródłem ciepła jest energia elektryczna. Urzędnicy będą kontrolować zgodność deklaracji z wnioskiem.

Obowiązuje zasada, zgodnie z którą dla jednego adresu może zostać wypłacony tylko jeden dodatek energetyczny. Przewidziany jest od niej wyjątek: jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny nie zostanie wypłacony, jeśli wcześniej złożony został wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek nie należy się również gospodarstwom, które mają zainstalowaną fotowoltaikę. Rząd wyjaśnił, żeich właściciele korzystają już z systemów upustów oraz net-billingu.

Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wnioski o dodatek energetyczny można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać w urzędzie gminy, przez Internet za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego. Trzeba w nim wskazać rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny) oraz liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe i ich dane.

Rząd szacuje, że do złożenia wniosku uprawnionych jest ok. 800 tys. gospodarstw domowych.

