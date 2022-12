Najdroższe miasta świata. Jest zmiana lidera

Listę najdroższych miast świata w 2022 roku przygotował Economist Intelligence Unit (EIU). Badanie objęło 172 miast. Okazuje się, że w ciągu roku ceny w największych miastach świata liczone w lokalnych walutach wzrosły średnio o 8,1 proc. To największy wzrost od dwóch dekad. Obrazuje on – jak podkreślają twórcy zestawienia – światowy kryzys kosztów utrzymania wywołany m.in. wojną na Ukrainie.

Najdroższe miasta świata. Zeszłoroczny lider spada

Po raz pierwszy liderem rankingu najdroższych miast świata został Nowy Jork, ale zajmuje tę pozycję ex aequo z Singapurem, który w ciągu ostatniej dekady aż osiem raz był na szczycie zestawienia. Podium zamyka ubiegłoroczny zwycięzca czyli Tel Awiw. Zwycięstwo w 2021 roku drugiego co do wielkości izraelskiego miasta było „zasługą" m.in. problemów z łańcuchem dostaw i drakońskich obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią, które ograniczyły produkcję i handel i przyczyniły się do gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania.

Czwarte miejsce w rankingu zajęły ex aequo Los Angeles i Hongkong. W pierwszej dziesiątce znalazły się też: Zurych, Genewa, San Francisco, Paryż oraz Kopenhaga i Sydney (dwa ostatnie miasta zajęły ex aequo dziesiąte miejsce).

Najtańsze miasta świata

Co prawda poza pierwszą „dziesiątką" najdroższych miast świata znalazły się Moskwa i Sankt Petersburg, ale awansowały w rankingu aż o odpowiednio 88 i 70 pozycji. Na tak znaczący wzrost wpływ miały m.in. sankcje nałożone przez Zachód na Rosję po ataku tego kraju na Ukrainę. Jednym ze skutków sankcji są rosnące ceny.

W zestawieniu najtańszych miast świata liderem jest Damaszek, który wyprzedził Trypolis i Teheran. W pierwszej dziesiątce znalazły się również m.in. Tunis, Taszkient, czy Ałmaty.

Czytaj też:

TOP 10 najbogatszych miast na świecie. Ponad połowa z jednego kraju