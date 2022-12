Przez inflację wydamy więcej na choinkę? Niekoniecznie

Choinka to jeden z najważniejszych symboli świąt Bożego Narodzenia. Pozostało do nich niecałe trzy tygodnie. Choinka w części domów ubierana jest w Wigilię, ale wielu decyduje się na postawienie i przystrojenie drzewka już w okolicach Mikołajek. Niezależnie jednak od terminu pojawienia się choinki w naszych domach, nie ulega wątpliwości, że już teraz należy o niej pomyśleć. Najczęściej kupujemy choinki w marketach bądź w różnego rodzaju punktach np. przed sklepami. Być może nie wszyscy wiedzą, że drzewka można nabyć również u leśników.

Tanie choinki. Gdzie kupić?

Naturalnie choinki od leśników mają szereg zalet. Są nie tylko przyjazne środowisku, ale okazują się też stosunkowo tanie, co w czasie rekordowej inflacji ma ogromne znaczenie. Z danych, które podaje Gazeta.pl wynika, że w nadleśnictwach na Mazowszu za drzewko do 1 m trzeba zapłacić ok. 30 zł. W Nadleśnictwie Mińsk, gdzie sprzedaż choinek ruszyła wraz z początkiem grudnia, drzewko o wysokości do 1,5 m kosztuje 43 zł, wyższe (do 3 m), to koszt ok. 55 zł.

Z wyższymi cenami mamy do czynienia w Nadleśnictwie Lubichowo (woj. pomorskie), gdzie choinki do 2 m kosztują ok. 50 zł. Za wyższe (do 3 m), trzeba zapłacić ok. 75 zł. Sprzedaż w nadleśnictwie ruszy 15 grudnia.

Z kolei Nadleśnictwo Międzychód (woj. zachodniopomorskie) oferuje świerk pospolity w cenie zaledwie 18 zł za sztukę. Drzewka po podobnej cenie (do wysokości 0,9 m) kupimy w Nadleśnictwie Leśny Dwór (Dębnica Kaszubska), które cennik choinek opublikowało już latem. Choinka o wysokości do 1,5 m kosztuje natomiast ok. 27 zł.

Zanim wyruszymy po zakup drzewka warto sprawdzić, czy dane nadleśnictwo prowadzi sprzedaż choinek. Jak zauważa Gazeta.pl, takiej sprzedaży nie prowadzi np. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, które poinformowało, że ze względu na brak plantacji choinkowych nie dysponuje gotowymi do sprzedaży drzewkami. Lista punktów, w których można kupić choinkę dostępna jest na wszystkich lokalnych stronach lasy.gov.pl.

