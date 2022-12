McDonald's będzie miał konkurencję. Nowy fast-food wchodzi do Polski

Szykuje się konkurencja dla McDonald's. Istniejąca od 50 lat amerykańska sieć restauracji typu fast food Popeyes zamierza zawitać w przyszłym roku do naszego kraju. Jak informuje serwis horecanet.pl, właściciele marki, czyli Restaurant Brands International i McWin zamierzają rozwijać ją w Europie Wschodniej – poza Polską, będą to również Rumunia i Czechy. Planowany jest też rozwój funkcjonującej od lat w naszym kraju marki Burger King.

Co znajdziemy w menu Popeyes?

– Cieszymy się, że osiągnęliśmy ten kamień milowy z McWin i jesteśmy przekonani, że ich duże doświadczenie w rozwijaniu biznesu przełoży się na udaną ekspansję naszych kultowych marek w Europie Wschodniej – podkreśla David Shear, prezes International Restaurant Brands International Inc., spółki macierzystej Burger King i Popeyes. – To ogłoszenie podkreśla nasze zaangażowanie w serwowanie większej liczbie gości między innymi naszej kultowej kanapki Whopper® z grilla i odważnego kurczaka w stylu Luizjany. To duży krok w naszej ambitnej podróży ekspansji tych marek i cieszymy się, że możemy dalej zwiększać naszą obecność w Europie Wschodniej – dodaje.

Popeyes – jak przypomina horecanet.pl- ma ponad 3800 restauracji w ponad 30 krajach na całym świecie. Marka powstała w Nowym Orleanie w 1972. Wyróżnia się menu w stylu nowoorleańskim, na które składa się m.in. pikantny kurczak, polędwiczki z kurczaka, smażone krewetki i inne regionalne produkty.

Kiedy otwarcie?

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do otwarcia pierwszej restauracji Popeyes w Polsce, a także gdzie będzie zlokalizowana. Z informacji serwisu portalspozywczy.pl wynika jednak, że polski oddział marki ma mieć siedzibę we Wrocławiu.

