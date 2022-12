Ponad 200 osób uwierzyło w sms o dopłacie do paczki. Jest akt oskarżenia

Schemat działania przestępców był znany: wysyłali smsy o konieczności dopłaty 50 groszy do zamówionej paczki. W wiadomości był też link odsyłający do strony internetowej firmy kurierskiej – rzecz jasna, link prowadził do strony zarządzanej przez przestępców. Gdy ofiara, korzystając z ikony banku, logowała się na swoje konto, oszuści przejmowali jej dane i uzyskiwali dostęp do pieniędzy.

Śledczy ustalili, że oskarżeni z trzech bramek internetowych, za pośrednictwem blisko 140 numerów telefonów, wysłali prawie pół miliona fałszywych SMS-ów.Przygotowali też 60 fałszywych linków.

Przestępcy wyłudzili blisko milion złotych.

Oskarżeni będą odpowiadać za: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa komputerowe, a także dokonanie i usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem oraz wyłudzenia mienia przez wykorzystanie uzyskanego bezprawnie dostępu do informacji. Za czyny te grozi do dziesięciu lat więzienia.

