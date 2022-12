Biedronka nawiązała współpracę z chińskim gigantem. Dostawy w ciągu 24 h

O nawiązaniu wspłpracy Biedronki z JD Logistic jako pierwszy poinformował serwis wiadomoscihandlowe.pl. Zarządzając ponad 1500 magazynami w Chinach i za granicą, firma JD Logistics specjalizuje się w kompleksowych usługach zintegrowanego łańcucha dostaw. Jej magazyn o powierzchni 15 000 mkw. w Polsce został dostosowany do realizacji wszystkich zamówień internetowych Biedronki i umożliwienia szybkiej dostawy, nawet w ciągu 24 godzin. Jest to możliwe dzięki systemowi zarządzania magazynem firmy JD, który zarządza zapasami na poziomie SKU i podnosi wskaźnik dokładności dostaw i zapasów do 99,5 proc.

Przyspieszenie transformacji biznesu online Biedronki

– JD Logistics ma zaszczyt współpracować z Biedronką – powiedział Zhong Zhang, starszy dyrektor JD Logistics Europe, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl. – Nasze możliwości kompleksowego łańcucha dostaw i doświadczenie w realizacji wielokanałowej pomogą przyspieszyć transformację biznesu internetowego Biedronki – dodał.

– Logistyka e-commerce wymaga głębokiej wiedzy i cieszymy się, że JD Logistics jest potężnym partnerem w naszym rozwoju handlu online – podkreśla z kolei Jakub Knauer, kierownik projektów logistycznych w Biedronce.

Knauer podkreśla, że udało się wspólnie zbudować "krajobraz zintegrowanych systemów informatycznych do efektywnego zarządzania inwentaryzacją oraz zarządzaniem wychodzącymi i przychodzącymi towarami". – Usługi JD Logistics umożliwiły nam sprawną realizację zamówień online, nawet w obliczu 17-krotnego wzrostu dziennej liczby zamówień – mówi kierownik projektów logistycznych w Biedronce.

JD Logistics jest wiodącym dostawcą opartych na technologii rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i usług logistycznych oraz jest podmiotem stowarzyszonym z JD.com, sprzedawcą detalicznym handlu elektronicznego. Obecnie międzynarodowa działalność JD Logistics obejmuje ok. 90 magazynów celnych, międzynarodowych magazynów przesyłek bezpośrednich i magazynów zagranicznych, zajmujących łączną powierzchnię brutto około 900 000 metrów kwadratowych, przy ponad 70-procentowym wzroście rok do roku.

