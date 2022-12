Nie żyje Mariusz Walter. Twórca medialnej potęgi przez lata był na liście najbogatszych Polaków „Wprost”

O śmierci Mariusza Waltera poinformowała w środę wieczorem Monika Olejnik w „Kropce nad i". – Proszę państwa, mam dla państwa smutną wiadomość. Zmarł Mariusz Walter – wybitny dziennikarz, reżyser, twórca stacji TVN. Mariusz odszedł dzisiaj – poinformowała dziennikarka.

Mariusz Walter urodził się w styczniu 1937 roku we Lwowie. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i to właśnie tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Z biegiem lat doświadczenie zawodowe zbierał w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy. W latach 60. i 70. Walter stał się jedną z najważniejszych dla TVP osób. Największy sukces przyniosły mu programy „Turniej miast" i legendarne „Studio 2" – wielogodzinne pasmo dokumentów, telewizji na żywo, czy koncertów (m.in. legendarnej grupy Abba).

Mariusz Walter pracował w Telewizji Polskiej do 1982 roku. Rok później poznał Jana Wejcherta z którym w 1997 utworzył telewizję TVN, ściągając do stacji m.in. wiele znanych osobistości z TVP. Prezesem TVN Walter był do 2001 roku, zaś w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał aż do 2012 roku. W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności telewizyjnej”.

Mariusz Walter w rankingu „Wprost"

Mariusz Walter przez lata pojawiał się na liście najbogatszych Polaków „Wprost”. Po raz ostatni pojawił się w naszym rankingu w 2020 roku, kiedy to zajął 57 miejsce. Jego majątek szacowano wówczas na 676 mln zł.

Mariusz Walter nie żyje. „Wybitny dziennikarz, twórca stacji TVN"

