Inflacja w Wielkiej Brytanii. Najnowszy odczyt zaskoczył ekspertów

Jak poinformował w środę brytyjski urząd statystyczny ONS (Office for National Statistics), roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wyniosła w listopadzie 10,7 proc., wobec 11,1 proc. w październiku, kiedy to stopa inflacji była na najwyższym poziomie od 41 lat. Eksperci spodziewali się, że listopadowy odczyt będzie nieco niższy niż miesiąc wcześniej, ale spadek inflacji okazuje się być większy niż prognozowano, co rozbudziło nadzieję, że szczyt inflacyjny Wielka Brytania ma już za sobą.

Dlaczego inflacja spada?

Co wpłynęło na spowolnienie inflacji? W największym stopniu ceny paliw, które co prawda były w poprzednim miesiącu znacząco wyższe niż rok wcześniej (o 17,2 proc.), ale nie aż tak jak to miało miejsce w październiku (wówczas wzrost wyniósł 22,2 proc. rok do roku). W stosunku do października spadła też cena używanych samochodów, które przez problemy z podażą nowych aut przez wiele miesięcy tego roku również znacząco napędzały inflację.

Czynnikiem napędzającym inflację pozostają ceny żywności, które w listopadzie były o 16,5 proc. wyższe niż rok wcześniej (w październiku wzrost wyniósł 16,4 proc. rok do roku), co oznacza ich najszybszy wzrost od prawie 50 lat. Ponadto – jak wskazuje brytyjski urząd – ceny rosną m.in. w restauracjach, hotelach, kawiarniach i pubach, w tym zwłaszcza alkoholu, który w lokalach podrożał o 10,2 proc. w stosunku do listopada 2021 roku i jest to największy wzrost rok do roku od 1991 roku.

Spadek inflacji nie tylko w Wielkiej Brytanii

Inflacja spada nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w USA. Jak poinformowało wczoraj Biuro Statystyki Pracy, inflacja CPI wyniosła w listopadzie 7,1 proc., wobec 7,7 proc. w październiku. To piąty z rzędu spadek rocznej dynamiki CPI w Stanach Zjednoczonych po tym, jak czerwcowy odczyt na poziomie 9,1 proc. był najwyższy od 41 lat.

Spowolnienie inflacji w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie nie wpłynie na decyzję Komitetu Polityki Monetarnej (MPC) w kwestii stóp procentowych. Podczas jutrzejszego posiedzenia spodziewana jest podwyżka głównej stopy procentowej z 3 proc. do 3,5 proc. Byłoby to dziewiąte z rzędu posiedzenie MPC z decyzją o podniesieniu stóp procentowych, co ma związek z tym, że wzrost cen nadal ponad pięciokrotnie przewyższa cel inflacyjny Banku Anglii.

