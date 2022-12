Zakupy w Wigilię z ograniczeniami. Dwie sieci w ogóle się nie otworzą

Sklepy są w Wigilię czynne krócej i nie wynika to wyłącznie z decyzji ich kierowników, ale przede wszystkim – z przepisów. Artykuł 8 Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje, że 24 grudnia (który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy) sklepy mogą być czynne do godziny 14. Ustawa przewiduje przy tym wyjątki: to m.in. stacje benzynowe i wybrane, niewielkie sklepy.

O godzinach otwarcia sklepów w święta i okresie poświątecznym piszemy tu. Na pewno nie zrobimy zakupów 25 i 26 grudnia, bo to dni ustawowo wolne od pracy.

Skandynawskie sieci nieczynne również w Wigilię

Niech podniesie rękę, komu nie zdarzyło się na ostatnią chwilę przed zamknięciem sklepów biec po jakąś rzecz, o której wcześniej zapomniał, a która ważna jest na stole świątecznym. 24 grudnia klepy nie narzekają na brak ruchu, a mimo to dwie sieci handlowe – Ikea i Jysk – zadecydowały, że w ogóle nie będą czynne. Tego dnia ich pracownicy mają wolne. Tym co łączy obie sieci jest pochodzenie: wywodzą się z krajów skandynawskich, a ich menedżerowie najwyraźniej poważnie podchodzą do postulatów równowagi między pracą a życiem rodzinnym.

„Wolna Wigilia – taki mamy prezent dla naszych pracowników. Wierzymy, że nie ma nic cenniejszego niż umożliwienie spędzenia całego dnia z najbliższymi" – napisał w komunikacie Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska.

Na podobne wartości wskazują przedstawiciele Ikea. „Święta są okresem podsumowań i wypoczynku, a także czasem spędzonym z najbliższymi. Chcemy umożliwić wszystkim pracowniczkom i pracownikom celebrację tego czasu po swojemu, dlatego w Wigilię wszystkie Sklepy IKEA (...) będą nieczynne".

Czytaj też:

Aktywiści przyszli ostrzec seniorów przed zakupem garnków. Właściciel restauracji zamknął ich w lokalu