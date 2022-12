Ceny paliw nadal wysokie, mimo taniej ropy. Anomalia w oczekiwaniu na styczeń

Od 1 stycznia przestaną obowiązywać tarcze antyinflacyjne, których jednym z kluczowych elementów było obniżenie podatku VAT na paliwa płynne z 23 do 8 proc. Była to reakcja rządu na rosnące nagle, ze względu na wojnę w Ukrainie, ceny ropy naftowej, a co za tym idzie także benzyny i oleju napędowego.

Koniec tarcz antyinflacyjny. Ceny paliw w górę

Komisja Europejska nie zgodziła się jednak na dalsze obniżki podatku VAT na paliwa płynne. Rząd Zjednoczonej Prawicy musiał więc reagować w inny sposób. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustanowione przez Radę Ministrów przedłużenie zwolnienia paliw z podatku akcyzowego do 30 czerwca 2023 roku.

Podwyżka VAT-u jednak z dużym prawdopodobieństwem odbije się na klientach. Jednak powinno być to odczuwalne dopiero od stycznia, ale kierowcy płacą więcej już od kilku tygodni. Mimo tego, że ceny ropy naftowej wróciły do poziomów widzianych ostatni przed wybuchem wojny w Ukrainie, to końcowe ceny na stacjach benzynowych niemal nie drgnęły.

Eksperci uważają, że jest to właśnie próba uniknięcia nagłych podwyżek w styczniu. Firmy postanowiły, że lepiej cen nie obniżać, gdy jest to możliwe i nadrobić w ten sposób na marży nieco tego, co od stycznia pochłonie podwyżka VAT (a właściwie jego powrót na dotychczasowy poziom). Ma to mieć także wymiar psychologiczny. Kierowcy nie będą od stycznia oglądać dużych podwyżek. Jest bowiem duże prawdopodobieństwo, że ceny niemal się nie zmienią.

Średnie ceny paliwa w Polsce bez zmian

Obecnie średnia krajowa cena benzyny pb95 to 6,53 zł. Dla oleju napędowego to kwota 7,64 zł. Za gaz LPG kierowcy płacą średnio 2,95 zł. Jak wynika z danych BM Reflex są to niemal identyczne kwoty jak te, które notowano przed tygodniem.

