Ropa tanieje, ale olej napędowy nadal bardzo drogi. Nadchodzi koniec tarczy antyinflacyjnej

Komisja Europejska zgłosiła swoje wątpliwości wobec wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych. Chodzi głównie o stawki podatku VAT, których zmiany muszą być zatwierdzone przez KE. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie, wprowadzonych przez świętami Bożego Narodzenia w 2021 roku i na początku tego roku tarcz.

Ceny paliwa pójdą w górę?

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach zdecydowanie spadły w porównaniu z poziomami, na które odpowiedzią były m.in. tarcze antyinflacyjne wprowadzane przez rząd. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, a szczególnie po wprowadzeniu embarga na ropę naftową z Rosji za baryłkę Brent trzeba było zapłacić blisko 130 dolarów. Obecnie ceny ustabilizowały się w przedziale 80-90 dolarów.

Dlaczego więc w ostatnich miesiącach nie widać dużych zmian cen na polskich stacjach benzynowych? Okazuje się, że najprawdopodobniej wynika to ze strategii firm, które przygotowują się na podwyższenie VAT-u od 1 stycznia. W naturalny sposób wyższy VAT będzie wpływał na cenę paliwa, więc według ekspertów operatorzy stacji utrzymują cenę na takim poziomie, która nie wywoła szoku na początku roku. Ma być to możliwe m.in. dzięki wyższej marży. Daje to elastyczność, gdyż właśnie z tych marż będzie można częściowo zrezygnować, aby zmniejszyć odczuwalność podwyżki cen wywołanej wyższym VAT-em.

Nie będzie drastycznych podwyżek na stacjach

Efekt dla kierowców będzie taki, że z początkiem roku nie zobaczą na stacjach dużych podwyżek, gdyż firmy już teraz utrzymują cenę, której należy się spodziewać z końcem tarcz antyinflacyjnych.

– Myślę, że to kwestia zapewnienia sobie przez sprzedawców paliw bezpieczeństwa, by uniknąć skokowych podwyżek po podniesieniu podatku VAT – powiedziała portalowi 300gospodarka Urszula Cieślak z biura Reflex. Według danych e-petrol.pl średnia cena beznyny pb95 spadła w tym tygodniu z 7,35 zł do 7,32 zł. Drogi pozostaje olej napędowy, który potaniał w tym tygodniu z 7,84 zł do 7,79 zł.

