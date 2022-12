Kumulacja w Eurojackpot. Do wygrania 100 milionów złotych

27 grudnia w losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 28, 33, 34, 37, 44 oraz 4 i 11. Jako że nikt nie skreślił poprawnie tych liczb, główna wygrana nie padła, co oznacza, że kumulacja rośnie i w piątek do wygrania będzie 100 mln zł.

We wczorajszym losowaniu odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia w wysokości 884 360 euro. Kwota w tej wysokości powędruje do szczęśliwca z Niemiec. W Polsce najwyższe były wygrane piątego stopnia. Piętnastu graczy otrzyma po 15 475 zł (ostateczne kwoty będą niższe, gdyż od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek).

Eurojackpot. Najwyższa wygrana w historii

Przypomnijmy, że przeprowadzone w zeszły piątek losowanie wyłoniło w Polsce milionera, choć nie wskazał on poprawnie „siódemki". W przedświątecznym losowaniu padły natomiast dwie wygrane drugiego stopnia, czyli poprawne wytypowanie pięciu głównych liczb i jednej dodatkowej. Jedna z takich wygranych padła w Finlandii, a druga właśnie w Polsce. Zwycięzcy otrzymają 863 885,10 euro, co oznacza, że do Polaka trafi po odliczeniu podatku ponad 3,6 mln zł na rękę.

Najwyższa wygrana w historii Eurojackpot w Polsce padła 12 sierpnia br. w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie). Za sprawą rozbicia kumulacji gracz wygrał astronomiczną kwotę 213 584 986,00 zł, czyli ponad 45,6 mln euro.

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. Pięć lat później na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki.

