Trudny weekend dla klientów banku. Przerwy techniczne zaczną się jeszcze dziś

Drugi weekend 2023 roku upłynie w wielu bankach pod znakiem prac serwisowych. Dla klientów instytucji wiązać się to będzie z utrudnieniami.

Przerwy techniczne jeszcze dziś

Najwcześniej, bo jeszcze dziś rozpoczną się prace serwisowe w BNP Paribas Banku Polska. Przerwa dla klientów zacznie się w piątek o godz. 21.00, a zakończy się o 2.00. W tym czasie klienci nie będą mieli dostępu do systemów GOonline Biznes, GOmobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host).

Aż dwie przerwy technologiczno-serwisowe zaplanował na ten weekend ING Bank Śląski. Jedna z nich dotyczy modułu Makler w bankowości internetowej, który nie będzie dostępny w sobotę w godz. 8.00 – 18.00. Druga przerwa będzie miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę w godz. 0.00 – 5.30. W podanych godzinach nie będzie można m.in.:

płacić kartami w internecie z 3D Secure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS,



aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN,



zamówić kart płatniczych,



przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,



zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej,



Bank podkreśla, że utrudnione będzie również składanie wniosków w bankowości internetowej i na stronie www, mogą pojawić się też problemy z obsługą kart w systemie ING Business, korzystaniem z usług powierniczych (e-Custody) oraz z części wniosków.

Utrudnienia dla klientów największych banków

Z przerwami technicznymi w nadchodzący weekend muszą liczyć się również klienci największych polskich banków. Przerwa techniczna w Pekao rozpocznie się w sobotę o godz. 23.30, a zakończy w niedzielę o godz. 4.00. W tym czasie mogą być niedostępne następujące usługi: przelew z karty kredytowej, płatności kartą debetową, wypłaty kartą debetową oraz płatności i wypłaty Blikiem.

W podobnym czasie utrudnienia czekają klientów PKO BP. W niedzielę od północy do godz. 6.00 niedostępne będą serwisy internetowe i telefoniczne iPKO, Inteligo i iPKO biznes, aplikacja iPKO biznes mobile, funkcja otwartej bankowości i płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO” czy „Płacę z Inteligo”.

Również w niedzielę – w godz. 3.00 – 8.00 – niedogodności czekają klientów Banku Pocztowego. Nie będzie można w tym czasie pobrać danych karty w bankowości elektronicznej (dotyczy to również kodu CVC2), nie będzie możliwości (od godz. 4.00) wykonywania transakcji 3D Secure, które do uwierzytelnienia wymagają kodu wysłanego przez SMS. Nie będzie można też przyłączać kart do portfeli cyfrowych (Xiaomi Pay, Garmin Pay, Google Pay oraz Apple Pay).

Czytaj też:

Były prezes PKO BP ma nową posadę. Zatrudnił go ukraiński bankCzytaj też:

Lokaty znów zaczęły się opłacać? Jeden z banków oferuje niemal 10 proc.