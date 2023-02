Ostrzeżenie dla klientów PKO BP przed oszustami. Często popełniają jeden błąd

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego – CSIRT KNF wydał ostrzeżenie przed oszustami dla klientów PKO BP.

Ostrzeżenie dla klientów PKO BP przed oszustami

– Ostrzegamy klientów PKO BP przed fałszywymi stronami bankowości elektronicznej. Cyberprzestępcy na spreparowanych stronach próbują wyłudzać loginy i hasła do konta. Zachowajcie szczególną ostrożność i pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu adresu strony Waszego banku! – pisze na Twitterze CSIRT KNF.

twitter

Spreparowane przez cyberprzestępców strony do złudzenia przypominają strony banku PKO. Jak zauważa serwis spiderweb.pl, znalazło się nawet miejsce na komunikat ostrzegający przed oszustwami, co ma uśpić czujność klientów. Adres jedynie zawiera fragment prawdziwego – chodzi o „ipko" – ale poza tym nie ma z nim nic wspólnego. Jeżeli ktoś jednak w pośpiechu kliknie w link, który zobaczy w mailu lub w spreparowanej reklamie banku w mediach społecznościowych, zobaczy znajome okienko do logowania, może szybko wklepać dane. Te trafią prosto do przestępców i pozwolą wyczyścić konto.

Eksperci CSIRT KNF apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i dokładne weryfikowanie adresu strony banku.

Jak rozpoznać oszustów?

Samo PKO BP wydało kilka dni temu ostrzeżenie przed oszustami wysyłającymi wiadomości przypominające maile z wyciągiem okresowym. Załącznik zawiera złośliwe oprogramowanie. – Nie otwieraj go, nie klikaj też w linki w tego rodzaju e-mailach. Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem – ostrzega bank.

Jak zorientować się, że mamy do czynienia z oszustami? PKO BP radzi, by zwracać uwagę m.in. na błędy językowe. – Sprawdzaj, kto jest nadawcą i adresatem wiadomości. Zastanów się też, czy na pewno powinieneś ją dostać. Zwracaj uwagę na błędy językowe – mogą wskazywać, że masz do czynienia z oszustwem – czytamy w komunikacie banku.

Czytaj też:

Były prezes PKO BP ma nową posadę. Zatrudnił go ukraiński bankCzytaj też:

KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej. Banki otrzymały zalecenie