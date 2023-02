Zbyt silni na bessę, za słabi na hossę. Polski rynek akcji zalicza spektakularny powrót z niebytu

W poprzednich miesiącach pisaliśmy, że akcje były ultra tanie, bardzo tanie lub tanie w stosunku do swoich historycznych średnich. Na dzisiaj – ta różnica w wycenie dość szybko została zniwelowana i wróciliśmy w okolice długoterminowych średnich. Sytuacja ta powoduje, że poprawia się ogólny sentyment do rynku akcji i zaczyna pojawiać się aktywność transakcyjna, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym (mam tu na myśli wstępne przymiarki do nowych emisji akcji lub sprzedaż już istniejących przez wiodących akcjonariuszy).

Z drugiej strony, dużo łatwiej jest wzrosnąć z ultra niskich wycen do średnich, niż ze średnich do bardzo wysokich. Już sam ten fakt powinien zmotywować inwestorów do większej ostrożności na rynku akcji.