Discovery przejmuje VOD.pl. Nie trzeba będzie płacić

Wirtualnemedia.pl poinformowały dziś o przejęciu przez Grupę TVN Warner Bros. Discovery od Ringier Axel Springer Polska serwisu VOD.pl. Ma to być zupełnie nowy serwis, z inną ofertą niż dotychczas. Ringier Axel Springer ma we współpracy z TVN Warner Bros. Discovery nadal wspierać platformę w budowaniu jej zasięgu.

Discovery przejął VOD.pl. „Nowe życie"

– Cieszymy się z tej strategicznej współpracy, która łączy jakość i siłę dotarcia Onetu ze znakomitą ofertą wideo Warner Bros. Discovery. Ta współpraca da nowe życie serwisowi VOD.pl – komentuje w rozmowie z portalem Jovan Protic, COO Ringier Axel Springer Polska.

Na początek w VOD.pl pojawi się ponad 500 tytułów różnych produkcji, głównie seriali, programów i filmów fabularnych, które są dostępne m.in. w Player.pl. W serwisie oprócz treści TVN Warner Bros. Discovery będzie można oglądać także produkcje innych dostawców, m.in.: Red Bull TV czy Grupa Kino Polska/SPI International.

Udostępnionych zostanie w sumie 16 tys. odcinków seriali, dokumentów, programów rozrywkowych i poradnikowych oraz filmów. Widzowie będą mogli zobaczyć jakie hity jak m.in. „BrzydUla”, „Diagnoza”, „Druga szansa”, „Na Wspólnej", czy pierwsze trzy części kultowych „Listów do M”. Jeśli zaś chodzi o programy to będzie można zobaczyć m.in. „Kobietę na krańcu świata”, „Żony Miami”, „Down the road”, a także „Dorota Was urządzi”.

W nowym serwisie dominować będą głównie starsze odcinki programów i seriali, ale platforma ma regularnie udostępniać niektóre produkcje dedykowane serwisowi, a jednocześnie nie znajdujące się w ofercie Playera. Na start będą to m.in. seriale „Most nad Sundem” i „Upadek”. W kolejnych miesiącach, w ramach współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami w zakresie produkcji i dostarczania treści, oferta platformy będzie się poszerzać o kolejne tytuły.

Za darmo, ale z reklamami

Co istotne, wszystkie treści w serwisie będzie można oglądać za darmo w ramach modelu AVOD – polegającego na tym, że aby uzyskać do nich dostęp, należy obejrzeć reklamy. W najbliższym czasie po uruchomieniu nowego serwisu treści będą dostępne dla każdego internauty, bez konieczności zakładania konta na platformie. Jednak będzie możliwość zarejestrowania się. Być może w przyszłości treści będą udostępniane tylko zalogowanym użytkownikom.

Serwis VOD.pl wystartował w 2010 roku jako wspólny projekt TVN i Onetu, dając dostęp do oferty stacji TVN. W 2011 r. kontent TVN został przeniesiony do serwisu Player.pl (do 2014 roku nazywał się TVN Player). VOD.pl wraz z Onetem został sprzedany Ringier Axel Springer Polska, gdzie serwis kilka razy zmieniał formułę. Ostatnio oferował filmy w modelu transakcyjnym, był też przewodnikiem po ofercie różnych platform streamingowych.

