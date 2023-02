Inflacja nie oszczędza jaj. Droższe o 70 proc. niż rok temu

Z przedstawionych we wtorek danych agencji Bureau of Labor Statistics wynika, że, w styczniu ceny jaj wzrosły o 8,5 proc. w porównaniu z grudniem, za to w ujęciu rocznym ich cena wzrosła aż o 70,1 proc.

Dramatyczny wzrost cen jaj

CNN zwraca uwagę, że wysoce zaraźliwa ptasia grypa spowodowała spustoszenie na rynku jaj, ograniczając ich krajową podaż. To, plus wyższe koszty paszy i transportu dla producentów, podniosło ceny. Część producentów – wykorzystując sytuację – winduje ceny jaj, co powoduje, że pojawiają się głosy dotyczące federalnego dochodzenia w sprawie możliwego podważania cen tego produktu.

Na rynku hurtowym ceny jaj osiągnęły rekordowy poziom w grudniu zeszłego roku i od tego czasu systematycznie spadają. Nie odczuwają tego jeszcze jednak konsumenci.

Z danych przytoczonych przez CNN wynika, że znaczące – choć nie tak dramatyczne jak w przypadku jaj – podwyżki objęły i inne produkty, bez których trudno na co dzień funkcjonować. Margaryna zdrożała w ciągu ostatniego roku aż o 44,7 proc., masło o 26,3 proc., mąka o 20,4 proc., chleb o niemal 15 proc., cukier o 13,5 proc., zaś mleko o 11 proc. Z kolei ceny kurczaków poszły na przestrzeni roku poszły w górę o 10,5 proc., a ceny warzyw i owoców łącznie o 7,2 proc.

Nie wszystko zdrożało

Znalazły się produkty, których cena w ciągu ostatniego roku spadła. To boczek (spadek o niemal 4 proc.), czy niegotowane steki wołowe (cena zmniejszyła się o 3 proc.).

Łącznie ceny żywności wzrosły w ciągu roku o 10,1 proc., przyćmiewając – jak zauważa CNN – ogólną inflacją na poziomie 6,4 proc.

