Są najnowsze dane dotyczące rosyjskiej gospodarki. Mogą zaskakiwać

Z danych przedstawionych przez Rosstat, urząd statystyczny Rosji wynika, że rosyjska gospodarka skurczyła się w 2022 roku o 2,1 proc. Choć pytania o odpowiednik naszego GUS-u są zasadne, to eksperci spodziewali się znacznie większego spadku, Instytut Finansów Międzynarodowych przewidywał, że wyniesie on nawet 15 proc.

Rosyjska gospodarka. Dlaczego nie jest tak źle?

W najbliższy piątek minie rok od agresji Rosji na Ukrainę. Następstwem tego ataku były niemal natychmiastowe sankcje Zachodu na Kreml, giełda w Moskwie została tymczasowo zamknięta, z tygodnia na tydzień przybywało firm, które zawieszało bądź całkowicie wycofywało się z działalności w Rosji, a rubel słabł.

Wobec powyższego, wielu ekspertów nie kryje zaskoczenia faktem, że rosyjska gospodarka okazuje się dość odporna. Dlaczego tak się dzieje? Komentatorzy zwracają uwagę m.in. na fakt, że przez większą część zeszłego roku Rosja kontynuowała eksport energii. Co prawda wiele państw zmniejszyło, a część z czasem wyeliminował import rosyjskich surowców, to nie brakowało innych kupców (m.in. Chiny). Przychody Rosji z eksportu pomogły zwiększyć rosnące światowe ceny ropy, gazu, produktów ropopochodnych i innych rosyjskich produktów eksportowych, w tym żywności i nawozów. Gospodarce pomogło też jej częściowe przekierowanie na tory wojskowe (zamiast samochodów w fabrykach wytwarzano broń). Z danych rosyjskiego urzędu statystycznego wynika, że ogółem kategoria bezpieczeństwo wojskowe i administracja publiczna zanotowała w roku ubiegłym wzrost o 4,1 proc. Inne sektory, które odnotowały wzrost to m.in. Spadki wystąpiły po stronie m.in. produkcji i handlu detalicznego.

Sankcje nie działają?

Na obecną kondycję rosyjskiej gospodarki wpływ miała nieszczelność sankcji. Pomimo prób odizolowania Rosji od zachodniego systemu finansowego, przedsiębiorcy znaleźli sposoby na transfer pieniędzy z Rosji poprzez np. wymiany barterowe, kierowanie transakcji przez kraje, które nie biorą udziału w sankcjach oraz poprzez płatności w kryptowalutach. Nie oznacza to jednak, że sankcje nie działają, część z nich ma i będzie miała charakter długoterminowy.

Czytaj też:

Szykują się nowe sankcje na Rosję. Wiemy, czego będą dotyczyćCzytaj też:

Putin opowiedział anegdotę od „niemieckiego przyjaciela”. „Drodzy Niemcy, cierpicie?”