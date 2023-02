Senat przeciwko „podatkowi od zrzutek”. Wcześniej interwencję zapowiedział premier

Pod koniec stycznia Sejm wprowadził zmiany w podatku od spadków i darowizn. Przepisy zostały wprowadzone za sprawą ustawy deregulacyjnej. Nowelizuje ona kilkanaście aktów prawnych. Zmiany miałyby wejść w życie od 1 lipca 2023 roku.



Organizacje społeczne protestują przeciwko zmianom

Rozwiązania zatwierdzone przez Sejm nie wszystkim przypadły do gustu. Swój sprzeciw wyraziły już organizacje społeczne. Zdaniem ekspertów nowe przepisy wprowadzają limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób. A to może zagrozić zbiórkom publicznym na cele charytatywne. Chodzi tu przede wszystkim o ogłaszane w internecie kosztowne zrzutki dla osób chorych. Dzisiaj nie ma takich ograniczeń.

Zapisy nie spodobały się także Senatowi. W środę 23 lutego Izba Wyższa opowiedział się za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej. Zdaniem Tomasza Chołasty, członka zarządu zrzutka.pl konieczność zapłacenia dodatkowego podatku najmocniej uderzy w osoby potrzebujące pomocy.

Senat jest przeciwny zmianom. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu

„Dwie senackie komisje, zarówno ustawodawcza jak i praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowały poprawkę wykreślającą przepisy wprowadzające opodatkowanie zbiórek na cele charytatywne” — informuje Dziennik Gazeta Prawna. Senat ostatecznie przychylił się do wniosku połączonych komisji i zdecydował o odrzuceniu ustawy w całości.

Teraz ustawa z podatkiem od zbiórek trafi ponownie do Sejmu. Będzie tam zawarta adnotacja, że Senat nie wyraża na nią zgody. Na tym etapie posłowie nie mogą wprowadzać merytorycznych zmian w ustawie. Mają dwie inne możliwości.

Pierwsza to odrzucenie bezwzględną większością głosów zmian wprowadzonych przez Senat. Drugim rozwiązaniem jest wyrzucenie całej ustawy deregulacyjnej do kosza. Na to drugie rozwiązanie liczą organizacje społeczne.

Wcześniej na temat zmian w podatku od spadków i darowizn wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił, że organizacje pomocowe mogą być spokojne, bo rozwiązania nie wpłyną na ich działalność. „Wydałem już dyspozycję Ministerstwu Finansów, by niezwłocznie uściślić kwestię zbierania środków na cele charytatywne” – mówił na początku lutego w radiu RMF FM.

Kontrowersyjna nowelizacja w Senacie. „To groźne zmiany”