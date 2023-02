Utrudnienia dla klientów banków. Prace serwisowe zaczną się jeszcze dziś

Tradycyjnie w weekend część banków przeprowadzi prace serwisowe. W najbliższych dniach (24-26 luty) z utrudnieniami muszą liczyć się klienci pięciu instytucji.

Prace serwisowe w pięciu bankach

Jeszcze tej nocy przerwa techniczna rozpocznie się w Nest Banku – prace serwisowe rozpoczną się o godz. 0.30, zakończyć się mają natomiast o 6.00 w sobotę. W trakcie tych niespełna sześciu godzin niedostępna będzie bankowość internetowa i aplikacja mobilna banku. Klienci Nest Banku nie będą mogli także skorzystać z Blika i Visa Mobile, potwierdzać płatności za zakupy kartami w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej. Będą natomiast dostępne płatności kartami płatniczymi, również za pomocą Apple Pay, Google Pay oraz zegarkami i opaskami Garmin Pay i Fitbit Pay.

W nocy z soboty na niedzielę prace serwisowe zaplanował Santander Consumer Bank, potrwają one od godz. 22:00 do godz. 3:00 w niedzielę. W tym czasie niemożliwe będzie zalogowanie się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Prace techniczne nie bedą natomiast miały wpływu na płatności kartami kredytowymi i debetowymi banku. Na tym jednak nie koniec utrudnień dla klientów Santander Consumer Banku. W niedzielę, między godziną 6.00 a 9.00 mogą wystąpić utrudnienia w działaniu bankowości internetowej i aplikacji mobilnej dla kart kredytowych oraz w usłudze 3DSecure, służącej do zatwierdzania płatności kartami za zakupy dokonywane w sklepach internetowych.

W podobnym czasie – od godz. 23.50 w sobotę, do 3.00 w niedzielę – potrwa przerwa techniczna w VeloBanku. W trakcie tej przerwy utrudnione mogą być płatności online kartami i płatności Blikiem.

Również w nocy z soboty na niedzielę odbędą się prace serwisowe w Banku Millennium. Od godz. 2:00 do 3:00 nie będzie można zalogować się do aplikacji mobilnej oraz Millenetu. Niedostępne będą także płatności za zakupy w internecie.

Niedzielna przerwa w Banku BPS

Z kolei w niedzielę – między 20.00 a 23.59 – przerwę techniczną zaplanował Bank BPS. W trakcie tych czterech godzin mogą wystąpić przerwy w dostępie do portalu kartowego KARTOSFERA, oraz aplikacji mobilnej BSPay.

