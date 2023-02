Możecie stracić pieniądze. Hakerzy podszywają się pod duży polski bank

mBank poinformował o nowej fali oszustw, w której przestępcy podszywają się pod instytucję. Klienci powinni być wyjątkowo czujni, bo mogą stracić wszystkie pieniądze na swoich kontach.

Oszuści atakują mBank – uwaga na fałszywe maile

Akcja cyberprzestępców zaczyna się jak tysiące innych – od podejrzanego maila. Jak ostrzegają pracownicy banku, nie wysyłają oni takich komunikatów klientom.

„Przestępcy [...] piszą o potwierdzeniu rzekomej płatności SWIFT. Wiadomość zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Jeśli go otworzysz, doprowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim komputerze” – zaznaczają we wpisie na oficjalnej stronie firmy.

Co gorsza, w przypadku nieopatrznego zainstalowania wirusa skutki mogą być tragiczne. Przestępcy mogą bowiem przejąć kontrole nad naszym urządzeniem. „To też bezpośrednie zagrożenie dla Twoich pieniędzy” – ostrzegają bankowcy.

Jednocześnie fałszywe wiadomości email mogą prowadzić użytkowników do podrobionej wersji strony logowania mBanku. Prawidłowy URL to: https://online.mbank.pl/pl/login.

Co zrobić po ataku hakerów? 3 kroki od mBanku

Pracownicy mBanku radzą też co zrobić, jeśli nieopatrznie klikniemy zainfekowany plik. Po pierwsze – jak najszybciej przeskanować nasz komputer pod kątem obecności złośliwego oprogramowania.

Po drugie, używając innego urządzenia, powinniśmy natychmiast zmienić hasło do serwisu transakcyjnego mBanku. Dodatkowo najlepiej będzie zmodyfikować wszystkie inne hasła bankowe, pocztowe, do mediów społecznościowych i tak dalej. Po trzecie, powinniśmy zadzwonić do mBanku pod numerem +48 42 6 300 800 i poinformować o incydencie.

Czytaj też:

Oszustwo na kryptowaluty. 55-latek stracił gigantyczne pieniądzeCzytaj też:

Rekordowe wyniki banków. Wysokie stopy procentowe zapewniły miliardy