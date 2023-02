Rekordowe wyniki banków. Wysokie stopy procentowe zapewniły miliardy

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące finansów sektora bankowego. W zeszłym roku banki zarobiły 13,1 mld złotych. Wynik ten jest aż o 116 proc. większy niż w 2021 roku. Wówczas zysk netto wyniósł 6 mld zł.

Zdaniem ekspertów tak dobry wynik w dużej mierze jest zasługą dynamicznych podwyżek stóp procentowych, jakie miały miejsce w zeszłym roku.

Wakacje kredytowe spowolniły zysk. W danych za lipiec widać różnicę

Roczny zysk mógłby być znacznie większy, ale w zeszłym roku banki musiały zmagać się z olbrzymimi wydatkami. Sam rządowy program wakacji kredytowych kosztował banki niemal 13 mld zł. Obciążeniem dla banków była konieczność tworzenia kolejnych rezerw na kredyty frankowe.

Wpływ wakacji kredytowych można zauważyć, analizując dane NBP. W lipcu zeszłego roku zysk netto sektora bankowego spadł o ponad 5,6 mld zł. akacje kredytowe. W sierpniu banki zarobiły ponad 3,3 mld zł.

Miliardy z prowizji i opłat. Rekordowe były też koszty administracyjne banków

Z danych NBP wynika, że pozostałe wyniki za zeszły rok też były rekordowe. Przychody odsetkowe przyniosły bankom niemal 118,6 mld zł, a koszty sięgnęły ponad 43 mld zł. Kolejne 18,4 mld zł netto przyniosły bankom różnego rodzaju prowizje i opłaty. W tym przypadku zysk wyniósł 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej,

W 2022 roku znacznie wzrosły koszty administracyjne banków. Wyniosły one niemal 45 mld zł. To ponad jedna czwarta więcej (27,6 proc.) w porównaniu rok do roku. Wyższe niż w 2021 roku były też odpisy. Na koniec zeszłego roku wyniosły one 8 mld zł.

