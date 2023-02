Lokaty na trzy miesiące. Banki obniżają oprocentowanie

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom na trzy miesiące. Okazuje się, że maksymalna stawka oferowana przez banki wynosi obecnie 8 proc. w skali roku. To mniej o 0,50 pp. w porównaniu z początkiem stycznia.

Lokaty na trzy miesiące. Gdzie 8 proc?

8 proc. lokaty oferuje klientom pięć banków. Pierwszy z nich to Bank Nowy, który taką stawkę proponuje na lokacie NOWYdepozyt 3M Gwarantowany (do niedawna bank oferował oprocentowanie na poziomie 8,30 proc. rocznie). Jest to jedna z kilku propozycji banku zarezerwowana dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek depozytowy. Na jedną lokatę można wpłacić nie więcej niż 100 000 zł.

8 proc. oferuje również Citi Handlowy (jak niedawno informowaliśmy bank ma za sobą niezwykle udany rok, gdyż zarobił na czysto 1,55 mld zł, co jest historycznym rekordem) w swojej nowej, specjalnej ofercie – Twojej Lokacie. Oferta skierowana jest dla klientów posiadających konto w Citi Handlowy. Można z niej skorzystać tylko raz, a limit wynosi 20 000 zł.

Dla nowych klientów skierowane sa natomiast 8 proc. lokaty oferowane przez Inbank i VeloBank. Na Lokatę na Start w pierwszej instytucji można wpłacić maksymalnie 50 000 zł, zaś na Lokatę na Nowe Środki VeloBanku można wpłacić do 150 000 zł. Warto tu podkreślić, że Inbank był liderem styczniowego zestawienia lokat na trzy miesiace, kiedy to oferował na Lokacie na Start 8,50 proc.

Podobną ofertę – tyle, że pod nazwą Lokata na dzień dobry – przygotował PKO Bank Polski. 8 proc. lokata dostępna jest tylko i wyłącznie dla nowych klientów, a maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Obniżki w PBS w Poznaniu

Nieco poniżej 8 proc. oferują na lokatach PBS w Poznaniu i mBank i Volkswagen Bank (odpowiednio 7,70 proc., 7,50 proc. i 7,50 proc.). Pierwsza z instytucji jeszcze przed miesiącem oferowała na ekstraLOKACIE 7,70 proc. (lokata przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy dobiorą w pakiecie rachunek depozytowy. Maksymalna kwota to 400 000 zł).

Czytaj też:

Nowe opłaty w największym polskim banku. Sprawdź zmianyCzytaj też:

Alior Pay – już ponad milion zł w ramach najnowszej usługi Alior Banku