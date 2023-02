Nowe opłaty w największym polskim banku. Sprawdź zmiany

Największy polski bank, PKO BP, od 1 czerwca 2023 roku będzie stosował zmiany w regulaminie i cenniku. Klienci już teraz otrzymują informacje o nowych zasadach.

PKO BP. Zniknie kilka rodzajów kont

Co się zmieni? Z dniem 1 czerwca PKO Konto za Zero zastąpi dotychczasowe konta: PKO Konto za Zero, PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. oraz Konto Codzienne Adm. Ponadto PKO Konto dla Młodych będzie przeznaczone dla klientów od 13. roku życia i zastąpi dotychczasowe konta PKO Konto Pierwsze oraz PKO Konto dla Młodych. Z kolei Konto Aurum (Bankowość Osobista) zastąpi Rachunek Platinium, a PKO Konto bez Granic zastąpi Konto Złote.

Klienci, którzy autoryzują płatności kodami ze zdrapek, za każdorazowe użycie kodu ze zdrapki zapłacą 50 groszy. Jeśli nie chcą być obciążani nowa opłatą, muszą zacząć korzystać z aplikacji lub kodów przesyłanych sms-em.

2 zł będzie też kosztowała każda transakcja Cashback. „Nie zapłacisz za Cashback, gdy masz PKO Konto bez Granic, Konto Aurum lub Konto Platinium II” – zastrzeżono.

Nowy regulamin PKO BP. Nowości w wypłatach kartą kredytową

Nowe zasady obejmą wypłaty kartą kredytową. „Gdy spłacisz w terminie spłaty całe zadłużenie karty, nie naliczymy odsetek od wypłat, zapłacisz jedynie prowizję. Do tej pory okres bezodsetkowy działał tylko dla płatności bezgotówkowych i przelewów z karty” – czytamy w komunikacie.

Na koniec informacja dla osób, które obracają dużymi kwotami. „Każdy Twój przelew powyżej 999 999 zł na konto w innym banku będzie automatycznie rozliczony jako SORBNET 2 – jeżeli nie chcesz płacić za przelew, zlecaj transakcję poniżej tej kwoty w serwisie internetowym iPKO lub aplikacji mobilnej IKO” – podpowiada bank.

