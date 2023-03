40 dni do Wielkanocy. Według tej branży będzie najdroższa w historii

– Ceny rosną bardzo mocno. Jeżeli przyjmiemy, że w skupie trzody chlewnej jest o 13 proc. więcej niż w zeszłym miesiącu, to musi się to przełożyć na to, ile Polacy płacą za mięso w sklepach – podaje Polsat News.

Wielkanoc za pasem. Mięso drożeje

Z danych przytoczonych przez redakcję wynika, że w tej chwili za 100 gram mięsa wieprzowego należy zapłacić 2,30 zł, a w niektórych sklepach kilogram kosztuje ponad 30 zł. Branża wskazuje, że cena w skupie jest wysoka, do tego dochodzi fakt, że surowca nie ma i czasami trzeba go importować. Nie bez znaczenia jest również polityka sklepowa. W lepszej sytuacji są sklepy wielkopowierzchniowe, w gorszej mniejsze placówki, które muszą się bardziej starać o klientów.

– Wielkim sklepom na pewno nie możemy dorównać, chociaż możemy im dorównać jakością i obsługą. Oni kupują tony mięsa i mogą sobie pozwolić na promocje na filety, na ćwiartki, na podudzia. Mogą sobie pozwolić na wszystko. My jako mniejsi, lokalni nie możemy cen spuszczać, jak te mniejsze sklepy – podkreśla cytowana przez Polsat News Grażyna Proszowska, kierownik rejonu delikatesów Szyneczka na Śląsku.

Lokalne sklepy mięsne mogą konkurować z gigantami oferując wyższą jakość, tyle że w czasach rekordowej inflacji dla klientów istotna jest przede wszystkim cena.

Najdroższe święta w historii?

Na kwestię cen i trudności, jakie mają hodowcy trzody chlewnej zwraca uwagę w liście do premiera Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. – Wszystko wskazuje na to, że zbliżająca się Wielkanoc będzie dla konsumentów najdroższa w historii – pisze w liście do premiera organizacja.

Spotkanie szefa rządu z hodowcami trzody chlewnej zaplanowano na dziś. Wielkanoc dokładnie za 40 dni.

