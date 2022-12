Dni wolne w 2023 roku. Na kiedy warto planować urlop?

Nie za wiele wolnego przypada nam w tym roku na okres świąteczno-noworoczny. Wigilia wypada w sobotę, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w niedzielę, zaś drugi dzień świąt w poniedziałek, co oznacza, że będziemy mieli tylko nieznacznie przedłużony weekend. Takiej opcji nie będzie tydzień później w związku z pożegnaniem 2022 roku, a zarazem powitaniem 2023 roku – Nowy Rok wypada bowiem w niedzielę. Przypomnijmy, że za dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolnego (inaczej jest w sytuacji, gdy święto wypada w sobotę).

Pierwszy długi weekend w 2023 r.

Jak sytuacja – jeśli chodzi o dni wolne – wyglądać będzie w przyszłym roku? Pierwszy dłuższy weekend wypadnie już w pierwszym tygodniu 2023 roku, a to dlatego, że obchodzone 6 stycznia święto Trzech Króli (od 2011 rok 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy) wypada w piątek. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na urlop w dniach 2-5 stycznia, wówczas będzie mógł leniuchować od sylwestra do 8 stycznia.

Na kolejne wolne trzeba będzie poczekać trzy miesiące, czyli do Wielkanocy, która w 2023 roku wypadnie w dniach 9-10 kwietnia. W tym wypadku również będziemy mogli liczyć na trzy dni wolnego, bowiem wolny od pracy jest Poniedziałek Wielkanocny (10 kwietnia).

To może być długa majówka

Jak w przyszłym roku wypada majówka? Okazuje się, że zajmie nam pierwszą połowę tygodnia. 1 maja przypada bowiem w poniedziałek, zaś 3 maja w środę. Aż się prosi zatem, by wziąć wolne we wtorek 2 maja, ale warto pomyśleć też nad urlopem w dniach 4-5 maja, bo będziemy mieć wtedy w sumie dziewięć dni laby.

Na kolejny długi weekend będziemy musieli poczekać nieco ponad miesiąc w związku z Bożym Ciałem. Święto to w 2023 roku przypadać będzie w czwartek 8 czerwca, co oznacza, że wzięcie dnia wolnego od pracy w piątek 9 czerwca zapewni czterodniowy długi weekend.

Potem czekają nas wakacje. Dla tych, którzy zdecydują się na urlop w lipcu, kolejna okazja do dłuższego wolnego trafi się w sierpniu. 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz święto Wojska Polskiego, wypada w 2023 roku we wtorek. Wzięcie urlopu dzień wcześniej wydłuży nam weekend do czterech dni.

Na kolejne wolne dni w tygodniu trzeba będzie poczekać do listopada. Dzień Wszystkich Świętych przypada w 2023 roku w środę. Jeśli ktoś chce przy tej okazji przedłużyć sobie weekend, może zdecydować się na następujące opcje – urlop w dniach 30-31 października, bądź 2-3 listopada. Jest oczywiście również możliwość skorzystania z obydwu możliwości, co da w sumie dziewięć dni wolnego.

11 listopada przypada w 2023 roku w sobotę. Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oznacza prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego. Odbierając ten dzień 10 albo 13 listopada można zyskać w sumie trzy dni wolnego.

Dłuższe świętowanie w 2023 r.

W jakie dni wypada Boże Narodzenie 2023? Tak jak w tym roku nie trzeba będzie się starać o wolne w Wigilię, bowiem w przyszłym roku wypadać będzie ona w niedzielę. To oznacza, że dni świąteczne wypadną w poniedziałek i wtorek. Tym samym świąteczna przerwa potrwa w sumie cztery dni, czyli dłużej niż w tym roku. Nieco krócej, bo trzy dni wolnego zyskamy tydzień później w związku z tym, że pierwszy dzień 2024 przypadać będzie w poniedziałek.

