Masowo wywożą z Polski ten towar. Nie zgadniecie, o jaki chodzi

Dzięki różnicy w wysokości podatków konsumpcyjnych, na jednej paczce papierosów mogą zaoszczędzić nawet 50 koron czeskich (czk), co odpowiada około 8,50 zł. Fenomen ten zyskał już miano „turystyki tytoniowej”, a jego skalę podkreśla portal poznatsvet.cz.

Wzrost akcyzy w Czechach napędza „turystykę tytoniową”

Od 1 lutego 2024 r. w Czechach podniesiono akcyzę na papierosy o 10 proc., co wpłynęło na wzrost cen. W 2023 r. paczka papierosów podrożała o 8 czk, czyli około 1,40 zł. W nadchodzących latach ceny wzrosną o kolejne 5 czk (około 0,85 zł) rocznie. W rezultacie wielu czeskich palaczy decyduje się na zakupy w Polsce, gdzie papierosy są nadal tańsze, nawet pomimo rosnących kosztów.

Straty dla czeskiego budżetu sięgają miliardów

Zjawisko „turystyki tytoniowej” przynosi Czechom ogromne straty podatkowe. Szacuje się, że budżet państwa traci rocznie aż 7 mld czk, czyli około 1,19 mld zł. Administracja celna Republiki Czeskiej podejmuje działania, aby przeciwdziałać nielegalnemu przewozowi papierosów, m.in. poprzez kontrole na granicach. Od stycznia do sierpnia 2024 r. celnicy przechwycili ponad 230 tys. sztuk papierosów bez wymaganych opłat celnych.

Akcyza w Polsce też wzrośnie

Polska również planuje podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe. Od 1 marca 2025 r. stawki wzrosną o 25 proc., co przełoży się na podwyżkę cen papierosów powyżej 20 zł za paczkę. Tytoń do palenia osiągnie cenę 78,19 zł za 100 g. W następnych latach akcyza wzrośnie o 20 proc. w 2026 r. i o 15 proc. w 2027 r. Może to oznaczać, że różnica cen między Polską a Czechami stanie się mniej atrakcyjna dla czeskich konsumentów.

Ile można przewieźć papierosów przez granicę?

W Unii Europejskiej obowiązuje limit 800 sztuk papierosów na osobę na własny użytek. Jednak wielu Czesi próbują obejść te przepisy, przewożąc większe ilości papierosów, co prowadzi do konfiskat przez celników.