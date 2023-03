Wiceminister o nowym podatku. „Nie jest to polski pomysł"

Przypomnijmy, że w zeszły czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał w rozmowie z Radiem Plus, że rząd pracuje nad podatkiem od tzw. nadmiarowych zysków. – Rząd pracuje nad stworzeniem takich mechanizmów, które wyrównają dysproporcje, czyli zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, ale ze wzrostów cen – powiedział w rozmowie z rozgłośnią Sasin.

Podatek od nadmiarowych zysków. Wiceminister komentuje

Wypowiedź ministra aktywów państwowych wywołała reakcję spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Zaraz po ogłoszeniu prac nad tzw. windfall tax, na warszawskim parkiecie zrobiło się czerwono. Dotyczyło to głównie indeksu WIG-20, gdzie notowane są największe polskie spółki.

Dziś głos w sprawie podatku od nadmiarowych zysków zabrał Marek Wesoły, od niedawna wiceminister aktywów państwowych. Wiceszef resortu podkreślał, że jest to unijne rozporządzenie i „nie jest to polski pomysł". – Polska jest jedynym krajem, który go nie wprowadził w życie. Będziemy jako członek Unii Europejskiej go wprowadzać w życie. Czasem twardo z UE rozmawiamy ale będziemy respektować to rozporządzenie – powiedział wiceminister aktywów państwowych.

– Żeby jasno wybrzmiało: kwestię negocjacji i tego jak ostatecznie to rozwiązanie będzie wyglądało, prowadzi ministerstwo klimatu w porozumieniu ze strukturami UE – dodał.

Ministerstwo Aktywów Państwowych – jak podkreślił wiceszef resortu – w związku z tym, że nadzoruje spółki górnicze będzie współpracować z resortem klimatu, by „odnosić się do tych propozycji". Wesoły przyznał, że „będzie to bardzo skomplikowana operacja".

