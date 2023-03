Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków. Sasin zdradził szczegóły

Jacek Sasin, wicepremier, a zarazem minister aktywów państwowych był w czwartek gościem audycji „Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski wrócił do głośnej kilka miesięcy temu kwestii wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków. Wicepremier podkreślił, że „spółki energetyczne praktycznie już zostały pozbawione nadmiarowych tych zysków".

Podatek od nadmiarowych zysków. Sasin zdradza szczegóły

– Przyjęliśmy jeszcze w zeszłym roku regulacje zamrażające ceny prądu, ustanawiające urzędowe ceny prądu dla odbiorców indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów wrażliwych (szpitali, szkół). Koszt tego rozwiązania będzie w znacznej części pokryty z zysków spółek energetycznych – mówił Sasin.

– Jest kwestia spółek górniczych. Część z tych spółek na mocno rosnących cenach węgla zarobiła bardzo dużo (chodzi tu o węgiel koksujący). Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej za zeszły rok są rekordowe, w tym roku również zapowiadają się rekordowo. No i jest kwestia Orlenu – dodał.

Gość audycji przyznał, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z resortem aktywów państwowych i Ministerstwem Finansów pracuje nad „stworzeniem takich mechanizmów, które również tutaj wyrównają dysproporcje, czyli zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, ale ze wzrostów cen". Polityk podkreślił jednak, że należy wziąć pod uwagę plany inwestycyjne firm w zakresie transformacji energetycznej.

– Nie możemy tych spółek ostrzyc jak owce do gołej skóry. Potrzebujemy inwestycji, chociażby w energetykę. Orlen zamierza zainwestować ogromne pieniądze w offshore, energetykę wiatrową na morzu. Jeśli chcemy mieć tańszą energię na przyszłość, chcemy mieć bezpieczeństwo energetyczne, chcemy transformacji energetycznej, czyli odchodzenia od węgla, to musimy go czymś zastąpić, a żeby go zastąpić, to trzeba zainwestować, ogromne pieniądze, niewyobrażalne zupełnie pieniądze – mówił Sasin .

Sasin o współpracy polsko-koreańskiej ws. energetyki jądrowej

Pytany o współpracę z Koreą Południową w zakresie energetyki jądrowej, Sasin podkreślił, że udało się doprowadzić do porozumienia polskich podmiotów w zakresie „powołania wspólnej spółki, która dla Koreańczyków będzie polską stroną, jednym partnerem do rozmowy". Umowa dotycząca zasad funkcjonowania tej spółki ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu. Wicepremier poinformował, że finalizowane są rozmowy z Koreą na poziomie ministerstw, co być może jeszcze w marcu zaowocuje podpisaniem „umowy o mocnej współpracy w zakresie energetyki jądrowej, wsparcia dla tej inwestycji, powołaniem Komitetu Sterującego, który będzie na bieżąco monitorował postępy prac".

– Potrzebujemy elektrowni polsko- amerykańskiej, potrzebujemy elektrowni polsko – koreańskiej i będziemy potrzebować jeszcze trzeciej – powiedział Sasin przypominając, że projekt polsko-koreański to program biznesowy, podczas gdy program rządowy przewiduje budowę dwóch elektrowni.

Dopytywany, czy może dojść w tym zakresie do współpracy z Francją, wicepremier odpowiedział, że „jest to jeszcze nierozstrzygnięte".

