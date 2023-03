W takiej sytuacji można omijać zakaz handlu w niedzielę. Sąd zdecydował

Na dniach minie piąta rocznica wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Początkowo ów zakaz funkcjonował w ograniczonym zakresie (sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca), od 2020 roku niedziele handlowe występują kilka razy w roku. Od początku obowiązywania regulacji przewidziano szereg wyłączeń, co w praktyce oznacza, że są podmioty, które mogą prowadzić działalność w każdą niedzielę. Zaliczają się do nich sklepy w których poza sprzedażą prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu sportowego i książek. Potwierdził to pod koniec lutego sąd.

Zakaz handlu w niedzielę. Nie dotyczy wypożyczalni

– Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w orzeczeniu z 24 lutego 2023 r. potwierdził prawidłowość przedstawionej przez naszą kancelarię argumentacji dotyczącej handlu w niedziele. Można prowadzić handel w niedziele w sklepach, w których oprócz sprzedaży prowadzona jest wypożyczalnia – informuje na Facebooku Dawid Suszyński, właściciel kancelarii adwokackiej w Gdańsku, podkreślając, że dotyczy to zarówno wypożyczalni sprzętu sportowego, jak i wypożyczalni książek.

Suszyński zwraca uwagę, że w sprawie klienta kancelarii, sąd uznał, że wypożyczalnia nie musi stanowić działalności przeważającej, jak to miało miejsce w przypadku placówek pocztowych (przez kilka lat poszczególne sieci prowadziły działalność w niedzielę, powołując się na to, iż mają status placówki pocztowej).

– Sąd przyznał że działalność obwinionego klienta naszej kancelarii nie naruszała przepisów zakazu handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych – podsumowuje Suszyński.

