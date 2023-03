Boeing naraził się armii USA. Sprawa może skończyć się w sądzie

Dyrektor finansowy Boeinga Brian West poinformował w środę, iż Boeing pobierze dodatkowe opłaty za tankowce KC-46 z powodu problemów z jakością dostawcy centralnego zbiornika paliwa. West nie ujawnił dokładnej wartości dodatkowych opłat, które zostaną ogłoszone jako część zysków firmy za pierwszy kwartał br.

Boeing potwierdza opóźnienia w dostawach

KC-46 to amerykański wojskowy tankowiec lotniczy opracowany przez koncern Boeing na podstawie szerokokadłubowego samolotu pasażerskiego Boeing 767. Samolot ten został wybrany przez Siły Powietrzne USA jako następca starzejącego się Boeing KC-135 Stratotanker. Pierwsze egzemplarze Pegasus trafiły do U.S. Air Forces w styczniu 2019 roku.

West podkreślił, że o ile dostawy frachtowców „powrócą w drugim kwartale”, to dostawy tankowców potrwają dłużej, ale – jak zapewnił dyrektor finansowy – „odzyskamy rok”. West potwierdził również niewielkie opóźnienie, jeśli chodzi o harmonogram Boeinga 737 MAX 10, który „prawdopodobnie” zostanie certyfikowany i dostarczony w przyszłym roku.

Wcześniej Boeing potwierdził, że dostawy frachtowca Boeing 767 i tankowca KC-46 zostały opóźnione, ponieważ dostawca nie zakończył procesów związanych z czyszczeniem i przyleganiem farby do środkowych zbiorników paliwa. Podkład wewnątrz zbiornika paliwa musi zostać usunięty i ponownie pomalowany, zanim Boeing będzie mógł dostarczyć samolot.

– Wiemy, jak to naprawić – powiedział West. – Ale teraz musimy iść wdrożyć poprawkę zarówno w samolotach produkcyjnych, jak i niektórych samolotach, które są we flocie – dodał.

Jak przypomina Reuters, od czasu przyznania przez Siły Powietrzne USA kontraktu Boeingowi w 2011 roku (koncern pokonał wówczas Airbusa), firma pobrała 6,8 mld dolarów. Jeśli chodzi o tankowce, to Boeing jest związany kontraktem ze stałą ceną, w ramach którego jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich wydatków powyżej 4,9 mld dolarów.

