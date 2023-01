Skok zamówień na samoloty. Boeing goni Airbusa

W 2022 roku Boeing dostarczył 480 samolotów i zdobył 774 nowych zamówień, podczas gdy jego główny konkurent, Airbus, dostarczył 661 odrzutowców i zdobył 1078 zamówień.

Ta różnica to przede wszystkim efekt znacznie lepszej pozycji europejskiego Airbusa na rynku chińskim. W 2022 roku Boeing dostarczył do Chin osiem samolotów, podczas gdy Airbus dostarczył ponad 100. W lipcu państwowe linie lotnicze z „Wielkiej Trójki” zgodziły się kupić 292 300 samolotów Airbus, podczas gdy Boeing zapowiedział we wrześniu, że rozpocznie remarketing niektórych z ponad 100 737 samolotów.

Chiński rząd interweniuje

Sekretarz handlu USA Gina Raimondo skarżyła się w 2021 r., że chiński rząd uniemożliwia krajowym liniom lotniczym kupowanie samolotów Boeing za „dziesiątki miliardów dolarów”.

Dyrektor naczelny Boeinga, Dave Calhoun, powiedział w październiku, że konstruktor ma nadzieję, że w końcu będzie w stanie dostarczyć więcej odrzutowców do Chin, ale „naprawdę trudno jest mi znaleźć sygnały, że sytuacja w Chinach zmieni się i pójdzie w naszym kierunku”.

737 MAX

Około 80 proc. dostaw Boeinga w 2022 roku dotyczyło samolotów 737. Boeing miał zamówienia brutto w wysokości 935 na rok 2022 przed odwołaniami i korektami księgowymi. Dostawy Boeinga w 2022 roku obejmowały 31 787 Dreamlinerów, w tym 10 przekazanych w grudniu.

W sierpniu Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) zatwierdziła dostawę pierwszego 787 od 2021 roku. Boeing wstrzymał dostawy w maju 2021 roku po tym, jak FAA zgłosiła zastrzeżenia co do proponowanej metody kontroli.

W zeszłym miesiącu prezydent Joe Biden podpisał ustawę znoszącą termin 27 grudnia, nakładając nowy standard bezpieczeństwa dla nowoczesnych alarmów w kokpicie dla MAX 7 i MAX 10 – dwóch nowych wersji najlepiej sprzedającego się samolotu 737 MAX ze Stanów Zjednoczonych.

MAX został uziemiony na 20 miesięcy po dwóch śmiertelnych wypadkach w 2018 i 2019 roku, w których zginęło 346 osób.

