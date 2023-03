Morawiecki o ukraińskim zbożu: Walczymy, aby wyjeżdżało...

Premier Mateusz Morawiecki przebywa dziś w Bukareszcie, gdzie odbędą się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Pierwszym punktem wizyty szefa rządu był udział w ceremonii otwarcia Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego. W trakcie swojego wystąpienia Morawiecki poruszył m.in. kwestię ukraińskiego zboża.

Morawiecki o ukraińskim zbożu

– Powiem o kolejnym wyzwaniu, które również wiąże się z wojną na Ukrainie. To gwałtowny przywóz zbóż do Rumunii, Polski, na Słowację, do Węgier. Głównie do tych czterech krajów. Wspólnie walczymy tutaj o to, aby to zboże wyjeżdżało z naszych krajów, żeby Unia Europejska skutecznie pomagała nam w realizacji polityki handlowej, która leży w najlepszym interesie strategicznym Ukrainy, a więc i Europy środkowej, ale także w najlepiej rozumianym interesie gospodarczym Polski i Rumunii – powiedział Morawiecki. – To kolejne wyzwanie, z którym Polska i Rumunia mierzy się w identyczny sposób – dodał.

Premier podkreślił, że w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę rządy Polski i Rumunii wspólnie realizują „najlepszy interes strategiczny" obu krajów.

– Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj lepszego partnera, którego głos jest słyszany i słuchany w Brukseli, a jednocześnie brzmi jednakowo do tego, co my mówimy o tym strategicznym wyzwaniu – powiedział szef rządu, podkreślając, że „jeszcze niedawno Polacy i Rumuni byli rozgrywani przez silniejszych tego świata, silniejszych partnerów w Europie".

W środę odbędzie się „okrągły stół" w sprawie ukraińskiego zboża. W wydarzeniu zainicjowanym przez wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka wezmą udział przedstawiciele wielu organizacji rolniczych.

