Szykuje się konkurencja dla Allegro. To nowy projekt jednego z najbogatszych Polaków

Szykuje się konkurencja dla Allegro. Uruchomi ją informatyczna spółka Comarch. Za przedsięwzięciem stoi Janusz Filipiak, większościowy udziałowiec Comarchu, jeden z najbogatszych Polaków. Firma – jak przypomina „Puls Biznesu" – zapowiedziała utworzenie swojej platformy e-commerce pod nazwą wszystko.pl w czerwcu 2021 roku. Był to czas pandemii Covid-19 za sprawą której znacząco wzrosła popularność zakupów online (przez pewien czas w związku z obostrzeniami mieliśmy ograniczoną możliwość robienia zakupów stacjonarnych). Dopiero teraz jednak Comarch udostępnił wersję beta platformy.

Konkurencja dla Allegro. Start w czerwcu

Dotychczas – jak podaje gazeta – dostęp do serwisu miała jedynie testowana grupa klientów. Było to ok. 7 tys. pracowników grupy kapitałowej Comarch (testują portal od grudnia zeszłego roku, robią zakupy i dzielą się wrażeniami na temat jego działania). Teraz mozliwość poruszania się po platformie i przetestowania m.in. procesu zrobienia zakupów mają też sprzedawcy zarejestrowani i zweryfikowani na wszystko.pl. Testy to ostatni etap przed premierą konsumencką wszystko.pl, która planowana jest na czerwiec.

Comarch twierdzi, że współpracę ze wszystko.pl podjęło już kilka tysięcy firm, które na bieżąco wystawiają swoją ofertę i przygotowują sklepy do premiery. Spółka liczy na przyciągnięcie sprzedawcow m.in. brakiem prowizji i opłat za utrzymanie konta czy możliwość integracji przez swoje i innych dostawców systemy.

Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu zapowiadał wcześniej, że przed uruchomieniem serwisu wszystko.pl planowana jest największa w historii grupy kampania marketingowa. Informacje o platformie mają pojawiać się w większości kanałów telewizyjnych, u influencerów, w prasie oraz w portalach branżowych.

