Polacy popełniają błędy przy wypełnianiu PIT-ów. Na to trzeba uważać

Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT-ów. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, jak zwykle ryzykują, że podczas wypełniania formularzy, popełnią podstawowe błędy. Wiemy, co Polacy najczęściej robią źle. Zdradzamy, na co trzeba uważać.

Rozliczanie PIT-ów i rozliczenie się z Urzędem Skarbowym jest obowiązkowe, a wielu z nas, gdy o tym słyszy, ma ochotę uciec. Niestety nie wszyscy mamy głowę do cyfr i formularzy, nawet jeśli dziś cały proces może być cyfrowy i nieskomplikowany. Zwykle wypełnianie druków staje się trudniejsze, gdy mowa o działalnościach gospodarczych lub rozliczeniach z kilku różnych typów umów. Czasami jedynym sposobem na uniknięcie kłopotów jest kontakt z księgowym – w przeciwnym wypadku istnieją duże szanse, że popełnimy jeden z pięciu podstawowych błędów. Wypełnianie formularzy PIT. Te błędy popełniają Polacy Pomimo że wypełnianie deklaracji PIT może odbywać się dziś przez internet i z tej opcji korzysta 90 proc. obywateli, nadal miewamy problemy z poprawnym rozliczaniem. Polacy wciąż odnotowują pomyłki i często są one bardzo do siebie podobne. Całkiem niedawno bliżej przyjrzano się temu, co sprawia nam największe kłopoty. Króluje pięć istotnych błędów. Po pierwsze wielu z nas bardzo często podaje niepoprawne dane personalne. Wiele osób zapomina o wpisaniu drugiego imienia lub unika wpisywania polskich znaków. Z innych kluczowych informacji – zdarza się, że błędnie podajemy kwotę przychodu, myląc ją z inną. Kolejnym ważnym aspektem jest brak wypełniania wniosku o dodatkowy zwrot podatku. Taką szansę mają rodziny z dziećmi, które mogą uzyskać ulgę na swoje pociechy. Przysługuje ona nawet jeśli sama kwota odliczenia jest wyższa niż odprowadzany podatek od naszego dochodu. Dodatkowe pieniądze otrzymujemy jeśli spełnimy wymagane warunki – m.in.dochody muszą być na tyle niskie, że wartość ulgi przewyższa podatek do zapłaty. Rozliczanie się z dochodów uzyskanych za granicą też sprawia problem Do kolejnych problemów, z którymi mierzą się Polacy, można zaliczyć brak deklaracji przychodów z zagranicy – trzeba rozliczyć się w Polsce na załączniku ZG, a często o nim zapominamy. Jeżeli przebywamy w naszym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, musimy złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym. Na końcu warto wspomnieć o tym, że zapominamy o przewalutowywaniu dochodów uzyskanych za granicą – nie przeliczamy kwot na złotówki, a powinniśmy to zrobić, korzystając z odpowiedniego kursu, wyznaczonego przez NBP. Piąty i ostatni już błąd związany jest z zerową deklaracją PIT – dzięki umowom międzynarodowym dochody uzyskane w Polsce nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczania swoich podatków w Polsce, więc błędem jest, gdy składamy zerowe deklaracje podatkowe, aby uzyskać zaświadczenie o braku dochodów, np. dla niemieckiego urzędu skarbowego. Czytaj też:

Miasta biją się o podatników. Organizują loterieCzytaj też:

Jak podczas rozliczania PIT przekazać 1,5% podatku?