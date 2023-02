PIT 2022. Zwrot podatku czy niedopłata? To może być zaskoczenie

Od rana w środę 15 lutego każdy może sprawdzić stan swoich rozliczeń podatkowych. W usłudze Twój e-PIT pojawiły się rozliczenia podatkowe za 2022 rok. Nie trzeba ich drukować: ewentualnych zmian można dokonywać online. Jeśli podatnik nie ma zastrzeżeń co do rozliczenia, może jednym kliknięciem zaakceptować rozliczenie i w ten sposób je złożyć.

Zainteresowanie podejrzeniem rozliczenia było tak duże, że co jakiś czas system nie wytrzymywał i się zawieszał. Podatników interesowała jednak nie tyle wysokość samego podatku, co kwota nadpłaty, czyli suma, którą przelać na nasz rachunek ma urząd skarbowy – lub informacja o konieczności dopłacenia do podatku (niedopłata). Niektórzy z nas ucieszyli się widząc, że po maksymalnie 45 dniach od złożenia rozliczenia na ich konto wpłyną nawet 4 tys. złotych, inni zdziwili się, że nadpłata wyniosła tylko 300 zł. Od czego zależy wysokość nadpłaty lub w drugą stronę – niedopłaty?

PIT 2022. Nadpłata czy podatek trzeba uzupełnić?

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, powiedział w rozmowie z serwisem next.gazeta, że trzy systemy rozliczeń, z którymi mieliśmy do czynienia w minionym roku, wprowadziły duży chaos. Część podatników rozliczała sięna zasadach z 2021 roku, część złożyła oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, a od 1 lipca obowiązuje niższa skala podatkowa – ze skutkiem od początku roku. To wszystko powoduje, że trudno prognozować, jaka będzie kwota nadpłaty lub niedopłaty.

Kto w szczególności może liczyć na pieniądze od fiskusa? – Podatnicy ze stalowymi nerwami, którzy nie stosowali ulgi dla klasy średniej w pierwszym półroczu, mogą liczyć na zwrot podatku. Wynika to z tego, że w tym okresie pobierany był podatek wg stawki 17 proc., a zmianami z 1 lipca, podatek w pierwszym progu na skali podatkowej ostatecznie wynosi 12 proc. – powiedział Juszczyk.

Ulga dla klasy średniej może spowodować niedopłatę

Jego zdaniem to, jaką kto dostanie nadpłatę, to de facto loteria, bo wysokość wynagrodzenia o tym nie przesądza.

– Przykładowo pracownik z pensją brutto 10 tys. zł może liczyć nawet na zwrot ok. 2,5 tys. zł, a z pensją brutto 6 tys. zł ok. 1,4 tys. Zwrot również może wynikać z braku złożonego PIT-2, a w konsekwencji niestosowania kwoty wolnej. Pracownik przy pensji minimalnej, czyli 3010 zł brutto, otrzyma zwrot w zeznaniu rocznym na poziomie ok. 4 tys. zł – powiedział.

Ostrzega podatników, którzy zastosowali ulgę dla klasy średniej, że może u nich wystąpić niedopłata. Ulga dla klasy średniej zaniżała nasz dochód do opodatkowania. W konsekwencji przy dochodach łącznych rocznie, na nowej skali, przekraczających drugi próg podatkowy, ulga powodowała opóźnienie wejścia w drugi próg podatkowy. Stąd u podatnika może powstać nadpłata związana z różnicy podatku 12 proc., a 32 proc. – tłumaczy doradca inFakt.

