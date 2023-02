PIT 2022. Rodzicu, sprawdź ulgę na dzieci w swoim rozliczeniu

Dziś rano w usłudze Twój e-PIT pojawiły się rozliczenia podatkowe za 2022 rok. Nie trzeba ich drukować: ewentualnych zmian można dokonywać online. Jeśli podatnik nie ma zastrzeżeń co do rozliczenia, może jednym kliknięciem zaakceptować rozliczenie i w ten sposób je złożyć.

Ulga na dzieci. Warto sprawdzić poprawność rozliczeń

Ministerstwo Finansów zapewnia, że przygotowane automatycznie zestawienie obejmuje wszystkie informacje o podatnikach: rozliczenia od płatników (pracodawców i zleceniodawców), zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4 plus, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Mimo wszystko należy sprawdzić, czy wszystkie dane są ujęte w prawidłowy sposób. Rodzice powinni upewnić się, czy ulga na dziecko została odpowiednio rozliczona. Serwis TVN24 zwraca uwagę, że zdarzają się sytuację, że rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do skorzystania z ulgi prorodzinnej, jednak nie posiadają wystarczających dochodów, co powoduje, że podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego tej ulgi odliczyć. Mimo to zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej nadal jest możliwy.

W takiej sytuacji podatnik musi złożyć wniosek o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad odliczoną kwotę lub o całą wartość ulgi na dziecko, jeśli podatek wynosi 0 zł. Obowiązuje przy tym limit, który jest równy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. Jeśli w danym roku składki ZUS nie były w ogóle opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Jak otrzymać ulgę na dziecko?

Aby otrzymać ulgę na dziecko w pełnej wysokości, podatnik musi skorzystać z funkcji „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”dostępnej w części „Twoje ulgi i odliczenia”, jako informacja dotycząca ulgi na dziecko.

Podatki 2022. Rozliczenie czka na nas od 15 lutego

Podatnicy niebędący przedsiębiorcami już od kilku lat nie muszą się samodzielnie rozliczać, bo ich rozliczenie zostanie przygotowane automatycznie. Wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację.

Usługa uwzględnia formularze PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36.

Jeśli podatnik nie zaloguje się w ogóle na swoje konto albo zaloguje, ale nie zaakceptuje przygotowanego zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych.

Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni.

