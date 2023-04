Weekendowe przerwy w bankach. Utrudnienia zaczną się już dziś

Weekend to czas, gdy wiele polskich banków decyduje się na przeprowadzenie prac serwisowych. W najbliższych dniach z niedogodnościami muszą liczyć się klienci sześciu instytucji.

Przerwy w bankach. Dzisiaj się zacznie

Już dziś o godzinie 23.00 rozpocznie się przerwa techniczna w PKO BP. Potrwa ona do jutra do 23.30. W tym czasie klienci największego polskiego banku nie będą mogli skorzystać z niektórych funkcji w serwisie iPKO i iPKO biznes, aplikacji IKO i iPKO biznes mobile oraz serwisie telefonicznym. Chodzi m.in. o zmianę limitów kart, spłatę zadłużenia, informacje o kartach, blokadę czasową, czy historię operacji. Nie będą działać też płatności BLIKIEM z kartą kredytową jako źródłem płatności (pozostałe płatności BLIK mają działać). Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia przy płatności kartą w internecie oraz korzystaniu z serwisu i aplikacji PKO Junior.

Znacznie krócej, bo od dziś od 23.00 do jutra do 7.30 z niedogodnościami muszą się liczyć klienci Santander Banku Polska. W związku z pracami serwisowymi, w tym czasie nie będą działać następujące funkcje: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, przelewy natychmiastowe, płatność w sklepach internetowych (Przelew24), BLIK. Nie będzie działać również (od dziś od 22.00 do jutra do 7.30) usługa Kantor Santander.

W podobnym czasie prace serwisowe zaplanował bank Pekao. Rozpoczną się one dziś o 23.30, a ich planowe zakończenie ma nastąpić jutro o 6.00. W tym czasie nie będzie możliwe zalogowanie się do serwisu Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay KIDS oraz platformy eTrader Pekao. Ponadto w poniedziałek 24 kwietnia w godzinach 1.00 – 1.50, klienci nie będą mogli skorzystać z karty debetowej i bankomatu, a w godzinach 1.00-5.00 niedostępna będzie usługa BLIK.

Z kolei w sobotę, w godzinach 21.00-23.00 prace serwisowe odbędą się w Banku Polskiej Spółdzielczości. W trakcie przerwy niedostępny będzie system bankowości internetowej.

W nocy z soboty na niedzielę nastąpi przerwa techniczna w mBanku. Od godziny 22.00 do 10.00 niemożliwe będzie zrealizowanie operacji na mLinii i połączenie aplikacji mobilnej z bankiem. W niedzielę, do godziny 2.00 do 5.00 klienci nie będa mieli możliwości potwierdzenia żadnej transakcji hasłem z wiadomości SMS. W tym czasie niemożliwe będzie także złożenie żadnego wniosku, np. o kartę debetową, kredyt czy konto. W sobotę, od 8.00 do 14.00 nieczynna będzie również aplikacja mBank Giełda.

Trudny weekend dla klientów Toyota Banku

Z utrudnieniami praktycznie całą sobotę i niedzielę muszą się liczyć klienci Toyota Banku. Od jutra od 6.00 do 23.00 w niedzielę w banku zaplanowano prace serwisowe w infrastrukturze technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, a także w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, wyciągów, zmiany limitów oraz usług tzw. szybkich płatności. Ponadto, w sobotę nie będzie dostępna infolinia.

