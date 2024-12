Lokaty bankowe na pół roku. Zmiany w czołówce rankingu

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na pół roku. Przygotowany przez portal ranking powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Nest Bank na czele

Liderem rankingu pozostaje lokata Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,60 proc. w skali roku. Propozycja ta jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste i spełnić wymogi jednej z dwóch grup:

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na min. 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Lokata ta wraca do rankingu po miesięcznej przerwie (w listopadzie zastąpiła ją inna propozycja banku – Lokata Powitalna z 7 proc. oprocentowaniem). Stawka nie zmieniła się i nadal wynosi 6,50 proc. rocznie. Z propozycji mogą skorzystać posiadacze konta, a wpłacać można maksymalnie 2 000 000 zł.

Na trzecim miejscu również znalazła się Lokata Plus, tyle że od Toyota Banku. Mamy tu do czynienia z niewielkim awansem z czwartego miejsca, choć proponowane oprocentowanie nie zmieniło się i nadal wynosi 6 proc. w skali roku. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

W pierwszej piątce rankingu lokat bankowych na pół roku znalazły się jeszcze Lokata dla Ciebie Raiffeisen Digital Banku (oprocentowanie to 5,70 proc. rocznie), a także Promocyjna Lokata Facto, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. rocznie.

