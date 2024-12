Ranking kont osobistych z przelewami ekspresowymi. Tu nie zapłacisz ani grosza

Serwis Bankier.pl przygotował ranking kąt osobistych biorąc pod uwagę m.in. koszty za przelew ekspresowy i przelew na numer telefonu Blik.

Ranking kont osobistych. Gdzie nie ma opłat za przelew ekspresowy?

Na czele zestawienia znalazło się CitiKonto z oferty Citi Handlowego. Rachunek nie jest objęty opłatą miesięczną zarówno za prowadzenie, jak i obsługę karty debetowej. Opłaty pojawiają się przy przelewach ekspresowych, ale dopiero od czwartej takiej transakcji w miesiącu. Pierwsze trzy operacje są darmowe, a każda kolejna objęta jest już stawką w wysokości 5 zł. Za przelew na numer telefonu Blik klienci nie zapłacą bez względu na liczbę wykonywanych transakcji.

Wiceliderem rankingu jest Nest Konto proponowane przez Nest Bank. W tym wypadku również nie ma opłat za prowadzenie konta i obsługę karty. Opłata za przelew ekspresowy to 4 zł, za to za przelew na numer telefonu Blik klienci nie płacą.

Na najniższym stopniu podium znalazło się Konto Przekorzystne od Banku Pekao. W tym wypadku również nie ma opłat za prowadzenie konta. Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o obsługę karty. Przewidziano opłatę w wysokości 4 zł miesięcznie. Można jednak jej uniknąć zapewniając wpływ w wysokości minimum 500 zł oraz wykonując jedną płatność ową kartą. Pekao to jedyny w rankingu bank, który pobiera opłatę za przelew na numer telefonu Blik. Standardowa stawka wynosi 1 zł. Do końca tego roku obowiązuje jednak promocja za sprawą której opłata ta nie jest pobierana. Opłata za przelew ekspresowy wynosi 0 zł przez pierwsze pół roku dla dwóch przelewów, później jest to 5 zł za każdy przelew.

W tym banku nie ma opłat za przelew ekspresowy

W pierwszej piątce zestawienia znalazły się jeszcze Konto Internetowe Alior Banku, a także Konto Pocztowe od Banku Pocztowego. W obu tych instytucjach nie ma opłat za prowadzenie konta i za przelew na numer telefonu Blik. Jedynym kontem w rankingu, gdzie nie ma opłat za przelew ekspresowy jest Konto Santander Santander Banku Polska, które uplasowało się na 12 miejscu w zestawieniu.

Czytaj też:

Nawet 7 proc. na koncie oszczędnościowym. Nie trzeba mieć konta osobistegoCzytaj też:

Lokaty bankowe na trzy miesiące. Jeden z liderów obniżył oprocentowanie