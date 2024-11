Nawet 7 proc. na koncie oszczędnościowym. Nie trzeba mieć konta osobistego

Serwis Bankier.pl przygotował ranking kont oszczędnościowych. W zestawieniu brano pod uwagę wyłącznie rachunki, które nie mają w zapisach regulaminu warunku posiadania konta osobistego. O miejscu w rankingu decyduje oferowana klientom stawka procentowa.

Konta oszczędnościowe. Velo Bank liderem

Zdecydowanym liderem rankingu jest Elastyczne Konto Oszczędnościowe od VeloBanku z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do nowych klientów, otwierających konto oszczędnościowe w kanałach zdalnych. Wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych. Podane oprocentowanie obowiązuje przez 92 dni i dotyczy środków do 100 000 zł.

Na drugim miejscu uplasowało się Indeksowane Konto Oszczędnościowe, proponowane przez Toyota Bank. Tu stawka wynosi 5,85 proc. rocznie. Co istotne, ten rachunek nie jest objęty dodatkowymi warunkami, ale – jak przypomina portal – bank pobiera za jego prowadzenie opłatę miesięczną w wysokości 30 zł. Zostanie ona zwrócona, jeśli środki nie zostaną wypłacone z konta w danym miesiącu. Wspomniana stawka obowiązuje do końca tego roku i obejmuje kapitał do 400 000 zł.

Na trzecim miejscu znalazły się aż trzy oferty, których oprocentowanie wynosi 5 proc. Chodzi o: Konto Mega Oszczędnościowe od Alior Banku w wariancie bez konta osobistego, Konto oszczędnościowe plus od PKO BP, a także Plus Konto, proponowane przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W pierwszych dwóch przypadkach wymogiem jest wpłata nowych środków, a stawka obejmuje środki do odpowiednio 50 000 i 250 000 zł. Jeśli chodzi o Plus Konto, to jedynym warunkiem jest wpłata w wysokości co najmniej 50 000 zł. Dla niższego wkładu obowiązuje niższe oprocentowanie. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

Na kolejnych miejscach zestawienia kont oszczędnościowych uplasowały się propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

