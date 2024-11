Ranking kont oszczędnościowych. Zyskasz więcej niż na lokacie

Listopadowy ranking najlepszych kont oszczędnościowych przynosi aż trzy propozycje z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. w skali roku (w poprzednim miesiącu były dwie). Jest to oprocentowanie wyższe od tego, które można uzyskać obecnie na najwyżej oprocentowanych lokatach. Zestawienie przygotował serwis analizy.pl.

8 proc. w trzech bankach

Jedna ze wspomnianych propozycji to Pierwsze Konto Oszczędnościowe – promocja – dodatkowy Bonus Regularne oszczędzanie w banku PKO BP to propozycja dla dzieci i młodzieży. Warunkiem możliwości założenia konta jest posiadanie PKO Konta Dziecka albo PKO Konta dla Młodych (poniżej 18. roku życia). Warto podkreślić, że tak atrakcyjne oprocentowanie obowiązuje do 30 listopada. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 10 tys. zł. Zaletą tego rachunku są darmowe przelewy i brak opłat za prowadzenie.

Druga propozycja z 8 proc. oprocentowaniem to Jesień z Kontem Lokacyjnym w banku BNP Paribas. Z oferty mogą skorzystać wyłącznie klienci, którzy w ciągu ostatniego roku nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego w banku. Maksylanie można wpłacać 25 tys. zł. Dodatkowym warunkiem jest wykonanie w każdym z kolejnych miesięcy minimum czterech transakcji bezgotówkowych kartą oraz zaksięgowanie wpływu co najmniej 1 000 zł.

Ostania z propozycji z tak wysokim oprocentowaniem to promocji „Pomnażaj swoje oszczędności" Alior Banku. Bank podniósł stawkę z 7 do 8 proc., a jednocześnie skrócił czas obowiązywania promocji do trzech miesięcy z wcześniejszych czterech, a także obniżył górny próg objętej promocją kwoty o połowę – do 50 000 zł. Skorzystać z tej propozycji mogą osoby, które otworzyły Konto Jakże Osobiste po 1 października tego roku. 8-proc. odsetki dotyczyć będą środków powyżej salda z 28 października.

Propozycje oscylujące wokół 7 proc. przygotował Nest Bank, Pekao, a także Velobank.

