Znany biznesmen i poseł ożenił się. Podróż poślubna potrwa trzy miesiące

W sobotę 6 maja znany łódzki biznesmen Piotr Misztal wstąpił w związek małżeński z wieloletnią partnerką Renatą Kompą. Ślubu udzieliła sama prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Misztal się żeni

Uroczystość ślubno – weselna – jak relacjonuje dzienniklodzki.pl – rozpoczęła się w w Rezydencji Na Wzgórzu w Rudzie Pabianickiej. Parę młodą powitał Witold Ambroziak grając na saksofonie legendarny utwór Leonarda Cohena „Hallelujah”. Następnie Misztal i Kompa złożyli przysięgę małżeńską i powiedzieli sobie „tak”.

– Życzę wam miłości, która was połączyła, szczęścia, którego już odnaleźliście, słońca w waszych sercach i pięknej pogody w waszych duszach. Musicie mi obiecać, że tak szczęśliwi jak dzisiaj będziecie do końca świata i jeden dzień dłużej – usłyszeli nowożeńcy od prezydent Łodzi.

13 maja para ruszy w podróż poślubną, która potrwa aż trzy miesiące. Tyle ma trwać rejs jachtem, który rozpocznie się w Barcelonie, a zakończy w Turcji. – Rozpoczynamy w Barcelonie, bo tam serwisuje się nasz jacht. Później z Barcelony płyniemy na Majorkę, na Ibizę, później płyniemy do Włoch na Sardynię, a stamtąd do Grecji i do Turcji – mówi w rozmowie z „Faktem" Misztal.

Poza nowożeńcami, w podróży wezmą udział ich najbliżsi oraz 4-osobowa załoga. Jacht – jak podaje dzienniklodzki.pl kosztował 7 mln euro i nazywa się „Still Alive”. Nazwa nie jest przypadkowa, bowiem gdy biznesmen poważnie zachorował i trafił do szpitala, obiecał sobie, że jeśli wyzdrowieje, to tak nazwie swój jacht.

Epizod z polityką

Miształ od lat prowadzi działalność gospodarczą. Został większościowym udziałowcem w Inter Cement Sp. z o.o. działającej w branży produkcji materiałów budowlanych, a także współwłaścicielem działającej w amerykańskim mieście Phoenix firmy „Econo-Applice”. W 2010 otworzył w Łodzi firmę deweloperską. Miał epizod z polityką. W wyborach parlamentanych w 2005 roku uzyskał mandat poselski w okręgu łódzkim z ramienia Samoobrony. Współpraca z partią Andrzeja Leppera nie trwała jednak długo, gdyż już w marcu 2006 roku został został usunięty z klubu parlamentarnego ugrupowania, a następnie wystąpił z Samoobrony (później przez kilka miesięcy był posłem Ruchu Ludowo-Narodowego, w ostatnich miesiącach tamtej kadencji Sejmu był posłem niezrzeszonym). W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku nie ubiegał się o reelekcję.

Misztal trzykrotnie ubiegał się o prezydenturę Łodzi. Najlepszy rezultat osiągnął za pierwszym podejściem w 2006 roku, zajmując czwarte miejsce z poparciem na poziomie 4,04 proc.

