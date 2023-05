Niepełnoletni będą mogli zakładać firmy bez zgody rodziców? Minister podał szczegóły

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował w poniedziałek, że rząd pracuje nad projektem regulacji prawnych, które mają umożliwić osobom małoletnim zakładanie działalności gospodarczej. – Od 2020 r. obserwujemy wzmożoną aktywność młodych ludzi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Coraz więcej osób chciałoby ją prowadzić jeszcze zanim osiągnie pełnoletność – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Buda.

Młodzi coraz częściej zakładają firmy

Z danych przytoczonych przez szefa resortu rozwoju i technologii wynika, że w 2021 roku złożono 13 wniosków o działalność gospodarczą osób małoletnich, podczas gdy w zeszłym roku było ich już 62. W pierwszych czterech miesiącach tego roku takich wniosków było 48 i jak szacuje ministerstwo do końca roku złożonych zostanie ponad 100 wniosków. Za sprawą wprowadzenia proponowanego przez resort rozwiązania liczba ta może jeszcze wzrosnąć.

– Jeżeli taki młody człowiek uzyska zgodę na prowadzenie działalności przez sąd, wówczas będzie mógł ją prowadzić bez zgody rodziców, bez każdorazowego potwierdzania każdej czynności przez rodzica. Dzisiaj zarejestrowanie działalności to jest jedno, ale w związku z tym, że osoba jest małoletnia kodeks cywilny mówi o tym, że czynności wymagają zgody i potwierdzenia rodzica – podkreślał minister. – Ostatecznie to sąd rozstrzyga, czy taka decyzja, czy taka zgoda będzie wydana, więc młody człowiek będzie mógł złożyć taki wniosek – dodał.

Buda zwracał uwagę, że proponowane rozwiązania to szansa np. dla niepełnoletnich osób, które chcą zarabiać w sieci. – Jeśli młodzi ludzie chcą zarabiać w internecie pieniądze, mają fajny pomysł na biznes, to będą mieć możliwość, by to robić. Uwalniamy ich kreatywność, po uzyskaniu zgody sądu będą mogli prowadzić działalność gospodarczą i realizować swoje pomysły bez zgody rodzica i potwierdzania każdej czynności przez niego – powiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Przepisy jeszcze w tej kadencji?

Według Budy jest szansa na uchwalenie regulacji w tej kadencji parlamentu. – Chcielibyśmy, aby prace legislacyjne, które są na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM), postępowały jak najszybciej. Mamy nadzieję, że za chwilkę przyjmie to SKRM, a później Rada Ministrów i przejdziemy do prac sejmowych. W tej kadencji chcielibyśmy ten projekt uchwalić. On jest w priorytetach rządu, przyjęliśmy go, jako jeden z ważniejszych projektów Ministerstwa Rozwoju i Technologii na tę obecną kadencję – podkreślił minister rozwoju i technologii.

Regulacje dotyczące umożliwienia osobom małoletnim zakładania działalności gospodarczej wchodzą w skład zaprezentowanego przez resort rozwoju i technologii przed miesiącem pakietu zmian, które mają poprawić środowisko prawne i instytucjonalne dla firm.

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie



Prostsze zasady prowadzenia firm



Usprawnienie sukcesji w firmach



Przyjazne prawo gospodarcze.



